「一心戲劇團」將於12月5日、12月6日於台北市藝文推廣處城市舞台，推出年度新製作‧浮世輕喜劇《閻王的假期》。本劇同時獲得「115年城市舞台創作徵選演出節目」及國立傳統藝術中心「傳統藝術開枝散葉─戲曲新作發表計畫入選節目」雙重肯定及支持。

該劇是舞台劇界的百變天后─郎祖筠第六度合作執導，並由一心戲劇團當家雙小生孫詩珮、孫詩詠偕團內青年演員領銜主演，更力邀金鐘獎女配角獎得主高玉珊，及傳藝金曲獎第30屆最佳劇本獎入圍者、正明龍歌劇團團長江俊賢特別出演，以現代生活感十足的情境詞彙、詼諧幽默的輕鬆步調，引領觀眾進入一段段起於貪嗔癡愛恨，卻沒有絕對是非對錯的人間故事。

《閻王的假期》劇情，從閻王（孫詩珮飾）的冥界視角出發，從一名總不認為自己有錯的媳婦、一位因母親氣話鑄成陰陽兩隔傷痛一生的長子，還有來自明朝進士潘玉成（孫詩詠飾）被閻王拒不受理四百年仍一再遞件，引出一個放下貞節典範身分、勇敢追求幸福的女人。三名不服審判結果的幽魂，對應三段不同家庭身份女性視角。

面對執迷不悟、睜眼說瞎話的冥界鬼魂，讓落寞孤寂的厭世閻王產生嚴重的職業倦怠，此時，神秘早餐店老闆娘（高玉珊飾）和珍珠夫人（何采潔飾）的出現，透著一股莫名熟悉的親切感，為閻王枯燥生活帶來一絲溫情。究竟他們與閻王之間藏著什麼神秘連結？

一心戲劇團別出心裁，讓主要故事空間「融入時代潮流」，設定在極具現代感的幽冥地府，經由一群時裝打扮的判官鬼差，對三名「上訴」者的身後審判，一點點揭開「人間有愛才有恨」的故事核心。在團長孫榮輝藝師（傳統藝術歌仔戲保存者）擔任藝術總監，以及製作人暨編劇孫富叡筆下愛恨交織、遺憾與掙扎的劇情編排下，由與劇團六度合作的導演郎祖筠操刀掌舵，攜手高度默契的經典幕後製作群聯手打造。

一心演出屢獲專家學者好評，曾被譽為：「深具導演風格、最富室內劇場戲劇張力」，且常年入選國藝會「Taiwan Top演藝團隊」認證肯定，這次新劇俏皮逗趣的敘事節奏，突破傳統公案戲中，涉及冥界審判即講究黑白分明、因果報應的脈絡，在現代劇場美學與傳統唱念做打的碰撞下，展現歌仔戲與時俱進的創作能量。票券於OPENTIX售票系統全面啟售。