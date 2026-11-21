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台灣民間儀式與印尼傳統舞 壞鞋子《島嶼恍惚》歐巡大受歡迎
壞鞋子舞蹈劇場2026歐洲巡演首站，11月18日於德國德勒斯登HELLERAU歐洲藝術中心首演《島嶼恍惚》（Lingering），兩場門票於演出前全數售罄。60分鐘觀眾專注演出，首演掌聲不斷，隨後的演後座談，觀眾對於舞作呈現的文化意義和音樂的展現踴躍提問，交流非常熱烈。
《島嶼恍惚》以台灣民間儀式與印尼傳統舞田野為脈絡，舞台上的鑼融合北管與甘美朗，象徵島嶼之間的遷徙。
本次演出為HELLERAU「Taiwan Moves」系列節目之一，HELLERAU透過此系列與台灣的舞蹈和藝術圈建立長期交流，由歐洲半導體製造公司（ESMC）合作推出，並獲台積電文教基金會與文化部支持。這次巡演除藝術節外，也受駐德國台北代表處、駐法國台灣文化中心支持，巡演作品為國家兩廳院2025 Taiwan Week支持節目。
舞團將於11月20日啟程前往比利時，展開巡演第二站，在比利時與法國邊境的NEXT藝術節演出三場，並在科特賴克舉辦田野文件展《Body in the Field》、身體工作坊、與藝術家共餐等活動。
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