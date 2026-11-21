「別人看起來很平常的事，他們卻要付出更多時間、努力！」在財團法人罕見疾病基金會（以下簡稱罕病基金會）11月21日所舉辦的第二十四屆「罕見疾病獎助學金」暨第三屆「罕見疾病貢獻獎」頒獎典禮上，以「同理扶持，以愛相伴」為主題，表揚病友在求學、才藝及服務等領域的努力。今年共有455位病友獲獎，涵蓋134種罕見疾病，創歷年新高，頒發獎助學金共315萬元，會場中，也播放罕病兒的母親所拍攝的短影音，呈現上述罕病兒的生命辛苦歷程。

2026-11-21 16:57