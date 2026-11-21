高雄本土登革熱疫情延燒，衛生局今公布新增3例確診病例，其中鼓山區裕興里爆發社區群聚，兩名確診男子住家僅相隔15公尺，小港區港正里也新增1名女性患者，研判與先前病例屬同一傳播鏈，今年累計16例，防疫團隊緊急動員針對疫情熱區展開大規模清消，嚴防病毒在社區擴散。

衛生局指出，鼓山區裕興里新增2例確診，其中一名80多歲男子近期沒有出國旅遊史，20日出現發燒、呼吸喘等症狀，當晚就醫接受登革熱NS1快篩及PCR檢驗，確認感染登革病毒第一型。

距離男子住家僅約15公尺的另一名60多歲男子也確診登革熱，這名男子早在15日就陸續出現發燒、肌肉痠痛及下肢紅疹等症狀，直到今天就醫才確診，由於兩人住處相當接近，衛生局研判鼓山區已出現社區群聚疫情。

不只鼓山區拉警報，小港區港正里也新增1名59歲女性確診個案，女子19日因高燒、腹痛就醫，經NS1快篩及PCR檢驗，確認感染登革病毒第二型。疫調發現，她與小港區先前第13例確診個案具有明顯地緣關係，研判屬於同一傳播鏈，顯示當地仍有病毒傳播風險。

面對兩區接連出現疫情，市府不敢大意，立即啟動區級防疫指揮中心，結合教育局、工務局及經發局等單位，針對確診者住家周邊400公尺範圍展開擴大防治，包括空地、空屋、學校、工地、公園、市場及高風險列管場所，全面清除病媒蚊孳生源，並同步進行緊急化學防治。

防疫人員深入疫情社區查核，發現多處室內外閒置容器、植栽盆器積水，甚至已有病媒蚊孳生，衛生局強調，氣溫下降不代表登革熱威脅解除，尤其水溝、屋簷溝及髒亂積水處，仍可能成為病媒蚊繁殖溫床，已要求優先清疏處理。

高雄新增3例本土登革熱，鼓山區出現社區群聚疫情，防疫人員緊急清除積水容器及病媒蚊孳生源，防堵疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供

高雄新增3例本土登革熱，鼓山區出現社區群聚疫情，防疫人員緊急清除積水容器及病媒蚊孳生源，防堵疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供