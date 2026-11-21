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加油慢慢來！中油宣布下周油價凍漲 95無鉛32.7元、柴油29.9元
中油21日宣布，自下周一（23日）凌晨零時起至11月29日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。
中油表示，中東地緣政治風險猶存，國際油價仍處高檔，但國內仍維持亞鄰最低價措施及執行美伊戰爭專案平穩機制。11月23日至11月29日汽、柴油中油各吸收2.2元及3.6元，加上政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元後，國內油價維持凍漲。
根據中油國內油價公式，7D3B指標油前周為每桶90.61元，本周為90.01元，新台幣對美元匯率從32.867兌一美元貶值至32.912兌一美元，考量匯率後，指標油80％變動幅度負0.42％。
中油統計，美伊2月28日開打後至11月22日，中油執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收357.3億元。
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