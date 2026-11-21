近期愛爾麗醫美診所負責人等人遭追加起訴。現代婦女基金會表示，隨著數位科技快速發展，非法偷拍、散布私密影像及深偽影像等數位性暴力犯罪日益複雜，單靠影像下架或個別機關處理，難以有效回應被害人需求。基金會提出四大建議，包括建立全國性影像性暴力證據資料庫及自動化下架系統、整合跨單位協調、國際互助機制，以及落實警察專責人力與科技偵查量能。

現代婦女基金會近日舉辦「台韓影像性暴力線上交流研討會」，邀請韓國國家數位性犯罪回應中心（NCDSCR）分享韓國數位性暴力防治政策、跨部會協作、非法私密影像下架及技術發展，並與台灣政府部門及民間團體探討制度與合作機制。

現代婦女基金會表示，台灣近年雖已逐步建立性影像案件處理及被害人服務機制，但被害人私密影像遭遇散布後，面對的不只是影像本身的傷害，還包括個資外洩、持續威脅、網路騷擾及後續生活重建等問題，但現行制度由不同機關處理案件的部分環節，使被害人必須在不同單位間反覆陳述經歷、尋求協助。

南韓國家數位性犯罪回應中心主任金美順指出，南韓自2010年起關注影像性暴力問題，2017年起推動防治措施，尤其N號房等重大案件發生後，更意識到中央與地方、警察、司法、科技及被害人服務部門整合的重要性。NCDSCR提供被害者專業諮詢、緊急影像刪除支援及持續監測散布情況，並透過自動化系統、數據分析及跨機關、跨國合作，提升犯罪追查與被害人支持效能。在面對深偽及人工智慧生成的不實性影像，南韓也持續強化應對技術、擴大調查及建構相關法律措施。

現代婦女基金會指出，研討會中最令與會者驚艷的，是南韓部會通力合作所發展出來，應對影像性暴力的下架技術及自動化系統，運用AI技術進行大量爬蟲及非法性影像比對，並自動化連結不同大型平台提出下架請求，後續更能長期持續監測，避免影像再次被散布，大規模減少人工判定，加速案件處理時效。

借鏡南韓經驗，現代婦女基金提出四大建議，首先，建立全國性影像性暴力證據資料庫及自動化下架系統，衛福部應邀集數位發展部，在高規資安與隱私保障的前提下，整合數位證據，協助跨縣市、跨轄區案件勾稽，並開發相關技術，提升非法性影像的下架及網路監測效能。

其次，基金會認為警政署應落實警察專責人力及科技偵查量能，由專責警力進行案件處理，並建立跨部會、跨單位整合協調機制，使中央與地方、性影像處理中心、縣市家防中心及民間團體等案件進度都能雙向回流，避免被害人服務機制斷裂。最後，政府應積極與各國、各國際機構建立互助機制，共享非法網域名單、監測技術與犯罪情資，擴大犯罪訴追能量。

現代婦女基金會執行長邱淑華強調，面對數位性暴力，沒有任何一個機關或組織能夠獨自完成所有工作。下架非法私密影像只是起點，政府更與民間共同努力促進跨境合作，並整合司法偵查、科技應用、影像下架及被害人支持服務，建立更有效、更有韌性，並以被害者為中心的影像性暴力防治網絡，真正讓犯罪者負起責任，讓被害人不必獨自面對傷害、得以回歸安心日常。