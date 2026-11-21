現行罕見疾病藥物納入健保給付，需歷經罕見疾病認定、罕見疾病藥物認定及健保給付審查至少三道程序，每一道程序又有多重關卡，導致從藥物問世至給付時間，耗時長達半年至1年。衛福部長石崇良表示，為加速罕藥給付，將整合衛福部內國健署罕病認定、食藥署罕藥認定及健保署藥品給付程序，採同時平行審查機制，預計可大幅縮短罕藥給付時間，新制預計明年第一季公布。

2026-11-21 15:43