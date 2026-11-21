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防止餘額被看光 郵局ATM提款新版介面上線預設隱藏
過去民眾在郵局ATM領款時，螢幕會顯示帳戶餘額。中華郵政近日新版ATM介面上線後，餘額顯示方式預設為隱碼，需由持卡人點選「顯示餘額」按鈕後，才會顯示完整資訊。
基於保護民眾個人資料及帳戶安全，避免遭他人窺視，中華郵政透過文字說明，115年11月12日新版ATM介面上線後，在查詢餘額、提款、轉帳、繳費稅等交易，餘額顯示方式預設為隱碼。
中華郵政指出，新版ATM介面規劃餘額隱碼設計，用戶可於確認無他人窺視疑慮時，自行點選「顯示餘額」按鈕後，才會顯示完整資訊。
中華郵政表示，為方便民眾使用，以使用者角度重新設計ATM操作流程，並推出友善且便利新版ATM介面，將持續蒐集民眾反饋意見進行相關優化，以提升使用體驗。
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