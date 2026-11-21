中油21日宣布，自下周一（23日）凌晨零時起，至11月29日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，中東地緣政治風險猶存，國際油價仍處高檔。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月23日至11月29日台灣中油公司各再加碼吸收2.2元及3.6元，合計汽、柴油各共吸收5.9元及5.7元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油自2月28日至11月22日間，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約357.3億元。