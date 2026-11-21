氣象署表示，明天、23日各地為多雲到晴，明晨受輻射冷卻影響，竹苗局部地區留意攝氏10度以下低溫，24日清晨鋒面通過，東北季風增強，迎風面有雨，28日還有一波東北季風。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天東北季風減弱，明天、23日各地為多雲到晴，僅花東和恆春半島有零星降雨。

24日清晨鋒面通過，東北季風增強，曾昭誠指出，迎風面北部、東半部、恆春半島有雨，中部地區和南部山區也有零星降雨的機會。

曾昭誠表示，這波東北季風將影響至25日，預計26日減弱，25、26日北部、東半部、恆春半島與中南部山區仍有下雨的機會，但整體降雨將逐漸趨緩。

曾昭誠指出，27日轉東風，僅剩東半部、恆春半島與北部山區可能有局部短暫降雨，其他地區將回到多雲到晴。

28日將有另一波東北季風，曾昭誠表示，迎風面基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫降雨的機會，北部地區也有零星降雨。

氣溫部分，曾昭誠指出，明天清晨中部以北低溫13至15度，部分地區會再低1到2度，中南部低溫約13到15度，他提到，受輻射冷卻影響，氣象署已發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣丘陵地區有10度以下氣溫發生機會。

曾昭誠表示，明天白天氣溫將逐漸回升，北部及宜蘭高溫約22至24度，中南部及台東約25至27度；23日氣溫將進一步回升，各地普遍可達25度左右，南部地區會再高一些。

曾昭誠指出，24日東北季風影響，但強度沒有這波強，主要影響北部、宜蘭，從24日起至26日清晨，溫度約落在17至20度，中南部地區影響不明顯，早晚溫度約下降1到2度。

曾昭誠表示，26日過後東北季風減弱，北部、宜蘭高溫將回升到22至25度左右，清晨低溫約20度，至於28日那一波東北季風，預計降溫時間點將會是在28日下午到晚間過後。