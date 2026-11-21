婦團今天說，非法私密影像偷拍散布等數位性暴力犯罪日益複雜，台灣應建跨部會整合機制，包含系統性提升非法性影像下架效能、專責警力處理等，避免被害人服務機制斷裂。

現代婦女基金會今天表示，台灣近年雖已逐步建立性影像案件處理及被害人服務機制，但被害人私密影像遭遇散布後，面對的不只是影像本身的傷害，還包括個資外洩、威脅、網路騷擾及生活重建等，而現行往往由不同機關分別處理案件的部分環節，使被害人須在不同單位間反覆陳述經歷、尋求協助。

現代婦女基金會指出，近日舉辦的「台韓影像性暴力線上交流研討會」中，韓國國家數位性犯罪回應中心（NCDSCR）分享韓國數位性暴力防治政策、跨部會協作、非法私密影像下架及技術發展。

韓國國家數位性犯罪回應中心主任金美順會中指出，韓國從2010年起逐漸關注影像性暴力問題，2017年起推動相關防治措施，尤其在N號房等重大案件發生後，更意識到中央與地方、警察、司法、科技及被害人服務部門整合的重要性。

金美順說，NCDSCR提供了被害者專業諮詢、緊急影像刪除支援及持續監測散布情況，並透過自動化系統、數據分析及跨機關、跨國合作，提升犯罪追查與被害人支持效能，在面對深偽及人工智慧生成的不實性影像，韓國也持續強化應對技術、擴大調查及建構相關法律措施。

現代婦女基金會說，韓國部會也通力合作發展應對影像性暴力的下架技術及自動化系統，運用AI技術進行大量爬蟲及非法性影像比對，並自動化連結不同大型平台提出下架請求，後續更能長期持續監測，避免影像再次被散布，大規模減少人工判定，加速案件處理時效。

借鏡韓國經驗，現代婦女基金會指出，台灣雖已有被害人協助、影像下架及刑事偵查機制，但實務上仍存在服務斷裂情況，因此提出4大建議，包括建立全國性影像性暴力證據資料庫及自動化下架系統；落實警察專責人力及科技偵查量能；建立跨部會、跨單位整合協調機制；積極與各國、各國際機構建立互助機制。

現代婦女基金會執行長邱淑華強調，面對數位性暴力，沒有任何一個機關或組織能夠獨自完成所有工作，台韓交流不應只停留在經驗分享，更應促成制度對話與實質合作，政府應與民間共同努力促進跨境合作，並積極整合司法偵查、科技應用、影像下架及被害人支持服務，建立更有效、韌性並以被害者為中心的影像性暴力防治網絡，讓被害人不必獨自面對傷害、得以回歸安心日常。