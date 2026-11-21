「別人看起來很平常的事，他們卻要付出更多時間、努力！」在財團法人罕見疾病基金會（以下簡稱罕病基金會）11月21日所舉辦的第二十四屆「罕見疾病獎助學金」暨第三屆「罕見疾病貢獻獎」頒獎典禮上，以「同理扶持，以愛相伴」為主題，表揚病友在求學、才藝及服務等領域的努力。今年共有455位病友獲獎，涵蓋134種罕見疾病，創歷年新高，頒發獎助學金共315萬元，會場中，也播放罕病兒的母親所拍攝的短影音，呈現上述罕病兒的生命辛苦歷程。

此外，第三屆罕見疾病貢獻獎表揚七位得主，肯定他們從制度倡議、醫療照護到運動及藝術領域的付出，展現罕病族群追求生命價值的多元力量。

獎助學金支持，助罕病學子勇敢逐夢

事實上，罕見疾病基金會設立獎助學金至今，截至2025年已有7,038人次獲獎，累計頒發4,648萬5,000元，陪伴罕病學子克服求學及生活挑戰。今年九大獎項中，「奮發向上助學金」有25位病友獲獎，支持面臨經濟壓力的學子持續求學。其中，囊狀纖維化症病友蕭喬恩就讀國立臺南大學，是家中第一位大學生，面對即將換肺的抉擇，仍勇敢迎向人生新階段；泛視神經脊髓炎病友胡苮倍去年確診後，曾一度幾乎全身癱瘓，學習生活也被迫中斷，但她仍逐步跟上課業，並透過與病友交流，重新找回生活期待。

不只如此，罕病病友的才華也在不同舞台上綻放。今年「傑出才藝獎學金」共有66人獲獎，軟骨發育不全症病友楊恩沛從喜愛漫才到親自登台，利用課餘時間創作段子、與搭檔反覆排練，希望觀眾記住的是作品帶來的歡笑，而非身高或身障身分，展現追求專業表現的決心。

此外，「友善扶持獎學金」共有24組獲獎，表揚在生活、求學及工作中支持罕病病友的人。歌舞伎症候群病友楊采倢曾接受早期療育，如今擔任國中特教班教師助理員，陪伴努南氏症病友王文辰上下課、用餐及參與課堂。她表示，因為彼此都是罕病病友，更能同理對方的處境，陪伴文辰成長的過程，也讓自己更認真看待這份工作。

從立法醫療到運動藝術，罕病病患展現生命力

第三屆「罕見疾病貢獻獎」今年共有七位得主。為延續陳俊翰律師長年投入身障人權及罕病權益倡議的精神，基金會自2024年設立此獎項。其中，「貢獻獎」由余政道、江綺雯及胡幼圃獲得，肯定三人共同促成《罕見疾病防治及藥物法》於2000年立法通過，為罕病醫療、藥物及特殊營養品保障奠定重要基礎。「服務獎」則頒予台大醫院基因醫學部醫師簡穎秀，肯定她深耕罕病醫療逾20年，推動龐貝氏症等新生兒篩檢、罕藥健保給付及跨專科整合照護。

三位「傑出獎」得主則以專業與行動為病友帶來鼓舞。軟骨發育不全症病友蔡奕琳、吳于嫣分別在國際帕拉羽球賽事展現實力，並投入校園宣導及病友運動推廣，兩人更共同奪下2026年西班牙帕拉羽球公開賽女雙金牌及巴林帕拉羽球世錦賽女雙銅牌。重度海洋性貧血病友李佳鎂則創立「小光點畫廊」，串聯逾54位身障藝術家，透過展覽、藝術收藏及數位平台推廣作品，並成立免費教室，讓更多罕病及身障孩子接觸藝術，將創作轉化為自信與社會連結。

罕病基金會期許以同理扶持，打造友善共融社會

衛生福利部次長莊人祥表示，罕見疾病基金會自1999年創辦以來，在推動罕病立法與病友照護上付出了非常多的努力與用心。針對罕病藥物取得及相關政策議題，莊人祥次長強調，政府未來將全力努力尋求解決方案，並期許與基金會持續緊密合作，若病友與團體遇到任何問題，政府都會大家站在一起共同面對並解決。

罕見疾病基金會董事長蔡輔仁指出，每位獲獎學子都有自己的努力故事，有人一邊接受治療、一邊完成學業，也有人在才藝及服務中找到人生方向，同時也感謝各界夥伴支持，讓病友在面對困難時有所依靠，也有機會嘗試自己想做的事。他也期盼透過貢獻獎，彰顯長期投入罕病立法、醫療及各領域服務的工作者與病友典範，延續陳俊翰律師為病友爭取權益的精神。

罕病基金會表示，本屆獎助學金由如是社會福利公益信託基金、勇源教育發展基金會、晶豪科技教育基金會及台北市王陳靜文慈善基金會共同贊助。基金會期盼透過獎助與表揚，讓更多罕病病友的努力被看見，也讓同理與扶持成為社會持續前行的力量。