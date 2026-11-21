在財團法人罕見疾病基金會（以下簡稱罕病基金會）所主辦的「同理扶持，以愛相伴」2026罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎上，多位罕病病患即使講話吃力，或行動力受限、簡單動一下就喘不過氣，依然展現旺盛生命力，像罕病歌舞伎症候群病患采倢透過擔任特教班教師助理員幫助小辰等罕病病友，或像囊狀纖維化症病患喬恩學重機、練手排車、持續精進英文等多項技能，或像泛視神經脊髓炎病患苮倍在校園不畏艱難、努力學習的精神等，皆令人深感動容。

采倢走過霸凌陰霾，將生命傷痛化為陪伴力量

在典禮上，榮獲友善扶持獎學金肯定的采倢坦言，在求學時代，曾因疾病的關係，遭遇校園霸凌與言語、肢體的傷害，甚至有同學用美工刀傷害她，因而對陌生人充滿恐懼、戒心。然而，她意識到「不能夠一輩子一直被這個疾病給控制住」，所以逐漸鼓起勇氣走出家門、邁向社會獨立工作。

在走出陰霾的關鍵時刻，罕病基金會台中辦事處主任陳虹惠的一句溫暖提醒——「如果在學校有遇到病友的話，就真的要好好地善待這些病友」，深深烙印在采倢心中。這份善意轉化為她日後陪伴其他罕病兒的強大動力。

如今采倢將過去的傷痛化為陪伴的力量，以最樂觀善良的心去照顧與引導孩子。采倢說：「每當看到他們的笑容，我就會覺得不管我付出多少的努力，我都很願意去做，我很甘心樂意，哪怕吃再多苦都沒關係。」被陪伴照顧的罕病兒文辰也真誠地表達了自己的心聲，表示有采倢老師的陪伴「很開心」，即使只吃力說出「謝謝」兩個字，文辰對采倢的感謝之心溢於言表，且展現出生命影響生命的動人溫情。

肺功能起伏不減熱情，喬恩跨域學習追逐夢想

對於20歲的喬恩而言，生活中最大的挑戰莫過於身體狀況的不穩定。每當肺部功能惡化，劇烈的喘息與深深的疲累常使她連日常活動都難以進行，一度只能靠睡覺逃避低潮。然而，她並未讓自己沉溺於困頓，而是選擇主動拓展、學習多元興趣，讓生活更多采多姿。

如今，喬恩不僅成功考取重機駕照、練習駕駛手排車，還持續學習英文、繪畫、影片剪輯與聽音樂，甚至跨科系選修音樂節奏課程。榮獲「奮發向上助學金」肯定的她，最感謝從小撫養她與手足長大的姑姑，她說，因為姑姑所提供的支持、照顧，她才可以走到現在；同時也感謝從高中二年級相伴至今的男朋友，對於這位最重要的精神支柱。喬恩表達了深切的依戀與感激。

談及未來的願景，深愛歷史的喬恩期許自己能成為有能力、有成就且對社會有貢獻的人，並希望能親自踏上歐陸探訪奧地利，親眼感受哈布斯堡王朝的歷史軌跡。

歷經住院與行動困境，母親成苮倍最強後盾

「謝謝妳，一直陪在我的身邊！」去年六月確診罕病的苮倍，在典禮中，獲得奮發向上助學金的肯定，14歲的她在當時因確診新冠肺炎而住院、身體機能嚴重衰退，連走路都有困難，在剛出院時面對行動不便、無法獨立行走的重大改變，無論在校園生活與日常適應上都經歷嚴峻考驗。而她選擇與父母坦誠溝通，並在母親與學校老師的協助配合下，一步步重返學習軌道。

回憶過往住院期間，當時苮倍的母親不僅要照顧幼小的弟妹、獨自承受家中財務壓力，還要頻繁往返醫院照料苮倍。這份無私的付出與辛勞，苮倍深深銘記在心，想到這段歷程，苮倍不捨媽媽的淚水，潸然直下。她感性地對母親說：很謝謝你一直在我身邊。」

面對孩子真摯的道謝，苮倍的媽媽也給予了溫柔而堅定的回應，苮倍的媽媽溫暖地說：「妳是媽媽的小孩，媽媽不在妳身邊，誰會在妳身邊呢？」這份堅不可摧的母子深情，成為苮倍最大的前進動力。如今最艱難的時刻已經過去，苮倍表達了她心中最大的願望，她說「未來希望可以出國去玩。」展現出對全家一同圓夢的熱切盼望。

三位罕病病友的故事，展現了疾病無法掩蓋的生命光彩。他們在逆境中勇敢追求夢想、坦誠表達感謝，並以愛與善意回饋身邊的人。多位病友皆認為，社會各界的理解、關懷與包容，將是罕病病友與家屬持續前行最堅實的後盾，期盼大眾一同關注罕見疾病議題，傳遞更多溫暖的力量。

頒獎人致敬罕病家長，見證生命奇蹟與傳承

在典禮上，聯合報健康事業部策略長洪淑惠也擔任頒獎嘉賓，洪淑惠回顧了台灣罕病立法的艱辛歷程與許多生命的奇蹟。她表示，當年曾與罕病共同創辦人曾敏傑等人進行多項有關罕病立法的討論，並親眼見證《罕見疾病防治及藥物法》的立法、落實，讓許多病友獲得藥物治療、特殊營養品的支持，以及長大的機會。

洪淑惠回憶，早期罕病家長為了孩子的生存，總是一手養育孩子、一手為了找藥、找尋治療解方而來回奔波，過程極其辛苦。令人動容的是，她日前在政治大學巧遇當年被抱在懷裡的孩子——即曾敏傑教授的兒子，如今當年那位孩子不僅順利成長，並擔任政大新聞系教授，更喜迎下一代，展現了生命綿延不息的希望。

洪淑惠也特別向所有罕病家長致上崇高敬意，盛讚家長們不僅克服萬難撫養孩子長大、協助其實現成就，更見證了生命的傳承，真的非常了不起，令人欽佩。

在罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮上，病友蕭喬恩期許自己成為有能力、有成就且對社會有貢獻的人。記者葉信菉／攝影

罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮上，談到母親一路不離不棄的陪伴，病友胡苮倍(右)留下不捨的淚水。記者葉信菉／攝影