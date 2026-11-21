今年8月8旬婦在台大醫院急診候床12天後離世，中秋連假台大急診也塞爆，為鼓勵轉診，健保署9月開會決議轉出跟轉入醫院各獎勵3500點，醫師訪視費也從1000點提高到3000點，今年12月1日起正式上路。

健保署長陳亮妤9月邀集相關單位討論「急診待床及相關病床支付機制」及病床管理，提出更多轉診誘因，解決急診壅塞問題。

健保署日前公告修訂「全民健康保險急診品質提升方案」第11版，包含轉出醫院醫師到接受轉診的醫院訪視時，可申報「急性醫療醫院醫師訪視獎勵費」，從原本只有1000點提高到3000點，每次住院得申報3次，以回應醫師投入連續性照護辛勞，也增加下轉意願。

另外醫學中心下轉至區域醫院，及區域醫院下轉地區醫院且直接住院的病人，新規也提供轉出及轉入醫院各3500點獎勵；而中度、一般級急救責任醫院及地區醫院，若遇到超出自身照護能力的重症患者，且符合向上轉診或平行轉診病人直接轉至加護病房，將針對轉出跟轉入醫院各獎勵5000點。

為提升急診處置效率及病人照護品質，完成急性呼吸衰竭於急診緊急插管小於6小時進入加護病房，或完成急診重大疾病照護病人小於6小時進入加護病房，每人次給予5000點獎勵；另鼓勵地區醫院每增聘1名急診專科醫師執行急診業務，每人每月補助3萬點。

到院前心跳停止於收治急診醫院治療後清醒出院，照護獎勵3.5萬點；到院前心跳停止於收治急診醫院治療後存活出院，照護獎勵1萬點；到院前心跳停止經轉院治療後清醒出院，照護獎勵1.5萬點；到院前心跳停止經轉院治療後存活出院，照護獎勵5000點。