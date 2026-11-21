有民眾反應，日前和朋友搭乘台灣高鐵商務車廂，結果朋友暫離位置接聽電話，列車服務人員疑似以為「此位無人」將座位賣出，讓他超傻眼。對此高鐵嚴正駁斥，強調並非一位雙賣，將針對空位搭乘服務制度進行精進。

先前中秋疏運才有旅客被卡在車廂動彈不得，好不容易擠回座位，卻發現位置被他人補票坐走，質疑是否超賣。當時高鐵否認，説是協助腳痛旅客補票，安排「空位搭乘」。但時隔兩個月，高鐵卻再傳雙賣爭議，而且座位還是商務車廂。

旅客表示，他和友人一起搭乘高鐵商務車廂，友人坐下沒多久，就去後方講電話。沒想到隨即有一名站票旅客，就把位置佔走，甚至坐下吃零食、喝咖啡，讓他質疑高鐵列車人員是不是趁友人不在，將他的座位給賣掉。

對此，台灣高鐵嚴正澄清，售票系統設計，不會發生「一票雙賣」狀況，已主動聯繫旅客，將進一步調查了解當時實際狀況，避免造成外界誤解。若確為人員引導「空位搭乘」疏失，將加強內部教育訓練，並向旅客致歉。

高鐵公司表示，旅客未依班次搭乘，導致上車後彈性提供「空位搭乘」的權宜之計，統計每日高達2500人次。

高鐵公司強調，為避免類似誤解再度發生，台灣高鐵將進一步從「空位搭乘」服務的制度面進行檢討，精進流程規範，以維護旅客權益。