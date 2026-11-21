現行罕見疾病藥物納入健保給付，需歷經罕見疾病認定、罕見疾病藥物認定及健保給付審查至少三道程序，每一道程序又有多重關卡，導致從藥物問世至給付時間，耗時長達半年至1年。衛福部長石崇良表示，為加速罕藥給付，將整合衛福部內國健署罕病認定、食藥署罕藥認定及健保署藥品給付程序，採同時平行審查機制，預計可大幅縮短罕藥給付時間，新制預計明年第一季公布。

我國雖是全球第5個訂立罕見疾病專法國家，但國內罕見疾病用藥從疾病認定、罕藥認定至健保給付審議曠日廢時，也受健保與藥商議價情況等影響，嚴重影響罕病患者用藥權益。罕見疾病基金會統計，截至今年10月，尚在等待健保給付罕見疾病藥物共25種，可照顧23種罕見疾病，合計5405位病患，其中13種罕病尚無任何有效治療方式，也就是約1223人正在唯一治療機會。

石崇良今天出席「2026罕見疾病獎助學金暨第三屆貢獻獎頒獎典禮」時說明，現行罕見疾病藥物給付前，先是疾病要經過國健署罕病委員會審議，確認符合罕病定義，完成「罕病認定」後，如有藥物治療，可不必按照一般藥品程序取得，而是採罕藥暫時許可方式，依個案以專案進口藥物讓病人使用，前提為藥物需經過食藥署專家小組完成「罕藥認定」，取得輸入許可。

石崇良說，完成罕病認定、罕藥認定，並取得輸入許可後，藥物才能申請健保給付，需經過專家會議、藥物共擬會等審議程序，整體程序曠日廢時，從罕病認定至罕藥正式納入健保給付，耗時短則半年，長則可能超過一年，為此，衛福部著手檢討如何跨部會縮短程序，將於明年第1季提出，初步規畫將採「平行審查」機制，藥物申請罕藥認定時，同步知會健保署啟動醫療科技評估（HTA）。

罕藥給付仰賴健保總額中編列「罕藥專款」，石崇良指出，以健保支持罕病的做法國際少見，罕藥專款已自民國110年74億元，5年內翻倍成長至今年為140億元，其中除民眾繳交的保費支應外，也包括政府以公務預算編列的20億元專供罕病使用，這筆預算明年將持續編列，且罕藥專款「一定會繼續成長」，盼藉此協助減輕罕病病患及家庭經濟負擔。