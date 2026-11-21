從事社工工作18年、投入台北市家庭暴力暨性侵害防治中心15年，社會工作師霜毅柔回憶，她曾陪伴一名孩子出養，在孩子即將離開台灣時，才知道自己是他在台灣最放不下的人。

衛福部保護司今天舉辦第12屆紫絲帶獎頒獎典禮，鼓勵社政、醫療衛生、警政、司法領域的保護工作者。得獎的霜毅柔回憶，當年陪伴一名受害孩子，自己尚未結婚生子，但「我很像他另外一個媽媽。」在長期相處與照顧的過程中，逐漸與孩子建立深厚情感，也協助脫離原本的困境，陪伴他順利出養到國外。

她記得，孩子在準備離開台灣時，心理師協助他告別、表達心中感受，孩子說，在台灣最放不下的人，就是當初陪伴他走出困境的社工。霜毅柔感性說，「我會永遠記得這個孩子」，雖然以後再也見不到面，但她一直在心裡祝福孩子未來生命愈來愈好。

這段經歷，讓她更加確定自己想繼續留在性侵害保護服務領域。她說，性侵害保護工作不會立竿見影，很多個案開始出現轉變，都是在很久很久之後，「我覺得我一定要在這個領域待得夠久，才會看到這些孩子正向的改變。」

霜毅柔的服務對象涵蓋不同年齡與性別，工作包括陪同出庭、協助被害人走過司法程序、處理家庭關係，以及協助申請相關補助等，陪他們走一段復原的路。

獲得紫絲帶獎，霜毅柔謙虛表示，自己只是代表領獎，背後還有許多同樣長期投入性侵害保護工作的同仁，日以繼夜陪伴被害人，希望這些工作者能被更多人看見。

衛生福利部政務次長呂建德表示，紫絲帶獎如同保護界的奧斯卡獎，這次從70名候選人中，選出13位得獎者，包含社政、醫療衛生、警政、司法領域，跨專業合作編織最綿密的社會安全網。衛福部社安網2.0已經在行政院通過，預算大幅增加，未來將與各界合作打造更安全的社會。

行政院政務委員陳時中指出，社工人員在第一線非常勞累、案件循環不斷的時候，身為主管機關也應該檢討決策是否夠明確、方法是否確實，社工受到社會檢討時，也要站在保護社工的一方。