我國健保資料庫搜集全台民眾30多年來就醫、服藥等資料，授權學界從事臨床研究、開發各項藥物。許多罕見疾病無藥可醫，導致民眾就醫與疾病資料未被納入健保資料搜集。為此，罕見疾病基金會向衛福部提議，應籌設國家級病程資料庫，整合各家醫院醫師治療罕見疾病患者資料及研究，有助藥物開發、分辨早期病徵。對此，衛福部長石崇良承諾，將研議建立罕見疾病國家級資料庫。

罕病基金會創辦人陳莉茵指出，許多罕見疾病尚無藥物治療，因此病人治療資料不見得收載於健保資料庫，但各家醫院均有不同研究及治療病人經驗，為此，罹患肌肉萎縮症的三總醫院精準醫學暨基因體中心主任陳燕麟提議，應整合四散各家醫院的研究資料，成立國家級的「罕病患者自然病史資料庫」，除有助研究團隊開發藥物，也能讓病人知道不同疾病階段可能面對的挑戰。

石崇良指出，國內目前尚無類似資資料庫，許多罕見疾病當下並無藥物治療，若能留下病程紀錄，有助了解疾病後續如何發展，讓病患罹病過程更具可預測性，也有助臨床醫師找出罕見疾病初期表現，有助早期發現，目前針對罕見疾病病程，國內已有零星研究，然應建立比照健保資料庫，具資料完整性、格式一致性的國家級資料庫，才有助發展喊並相關研究及新藥開發。

若能及早篩檢罕見疾病，患者預後可大幅改善，甚至能孕育健康無罕病後代。石崇良指出，政府持續推動新生兒篩檢政策，自今年7月起將脊髓性肌肉萎縮症（SMA）納入新生兒篩檢項目之一，合計項目達24項，其中18項均為罕見疾病，且過去政府認定的新生兒篩檢項目是採補助制，新生兒家屬仍須部分付費，自今年7月起改為全數免費，盼解此增加疾病早期發現、介入治療機會。