隨著人工智慧及精準醫療快速發展，醫療檢驗數據如何跨院整合，成為智慧醫療的重要關鍵。衛福部常務次長莊人祥表示，透過LOINC檢驗資料標準化，目前已有70家醫院加入，整合後甚至可比傳統監測系統提早掌握趨勢；衛福部也將推動FHIR Box，讓不同醫院的檢驗數據能夠互通。

衛福部常務次長莊人祥今出席社團法人台灣醫事檢驗學會115年度年會暨學術研討會表示，本次大會主題「醫檢新價值—檢驗資料標準化、實踐智慧醫療」，相當呼應衛福部正在積極推動醫療數位轉型，過去醫學檢驗、臨床診斷基礎在AI大數據及精準醫療快速發展下，醫學檢驗不只是提供一分報告，智慧醫療跟公共衛生決策的重要基石。

莊人祥說，2012年他就開始推動實驗室檢驗資料LOINC標準化及自動上傳，目前已有70家醫院加入，其中涵蓋所有醫學中心，並有超過8成縣市納入LABS系統。以流感及新冠疫情監測為例，透過檢驗資料標準化及整合分析，能比傳統監測系統提早約一周掌握疫情趨勢，協助政府及早預警、掌握疫情變化。

莊人祥表示，透過整合各醫院檢驗資料，不僅能提供臨床診斷參考，也能將分散在不同醫療院所的數據轉化為公共衛生監測資訊。另衛福部正積極推動FHIR BOX及LOINC檢驗項目標準碼，希望透過標準化將各醫院檢驗數據，能跨院整合健康照護。

莊人祥說，衛福部持續推動精準癌症篩檢，包含次世代基因定序（NGS）檢測，及實驗室開發檢測（LDTs）品質管理，確保創新檢驗技術及兼顧檢驗品質及病人安全。還有五年期「健康台灣深耕計畫」，積極導入智慧科技、培育醫療人才及改善工作環境，希望運用人工智慧協助醫療品質管理及流程優化，減輕第一線醫事人員負擔，讓醫檢師能進一步發揮專業價值。

衛福部資訊處長李建璋表示，FHIR Box就像是把各院電子病歷分成標準化信封，而LOINC則是把信封裡的檢驗數據內容標準化。例如過去同樣一項血糖或白血球檢驗，各院抽血方式、檢驗方法與單位皆不同，以往是「人看得懂，但電腦看不懂」，導致民眾下載「健康存摺」數據後，第三方App無法自動判讀並提供個人化健康管理。

李建璋說，也以台大醫院的臨床經驗為例指出，胸痛病患需在急診經歷「0小時」與「6小時」2次抽血檢驗心肌旋轉蛋白，確認沒問題後再出院，但國際最新指引是流程縮短為「0小時」與「2小時」抽血比對，超過40%病患在2小時內即可確認安全並順利返家。然而，在忙碌的急診現場，若無資訊系統自動提醒護理師準時抽血、提示檢驗科優先處理，新指南便難以落實，因此透過FHIR Box跟LOINC標準化來幫忙。