38歲的小莉（化名）長年飽受偏頭痛困擾，起初只有生理期或熬夜後發作，習慣自行購買市售複方止痛藥緩解，沒想到隨著工作壓力增加，加上幾乎天天喝咖啡提神，止痛藥用量從每月幾顆暴增至近百顆，陷入「越吃越痛」的惡性循環，甚至開會時痛到噁心嘔吐、無法正常上班。

經奇美醫院神經內科主任楊浚銘診斷，確認罹患「藥物過度使用頭痛」，透過漸進式減藥、預防性藥物治療、中醫針灸及生活調整，搭配頭痛日記追蹤，經過3個月治療，頭痛發作頻率減少7成，逐漸恢復正常生活。

奇美醫院今天舉辦偏頭痛病友會，邀請神經內科、中醫部及護理專業人員，針對止痛藥使用、咖啡因攝取、針灸治療及日常頭痛管理進行衛教，協助病友及家屬建立正確照護觀念。

楊浚銘表示，偏頭痛不只是單純頭痛，而是一種可能影響工作、家庭及人際關係的神經系統疾病，若頻繁發作，應及早尋求專業診斷與治療，不應長期自行忍耐或依賴止痛藥。

杏新聯合骨立診所院長謝函潔指出，部分病人因頭痛頻繁而反覆服用急性止痛藥，反而可能引發藥物過度使用頭痛。翠普登類、麥角胺類、複方止痛藥及鴉片類藥物，每月使用達10天以上；單方乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥，每月使用達15天以上，就應提高警覺。若每月頭痛至少15天，且過度使用急性頭痛藥超過3個月，應由醫師評估是否確診。

咖啡因也是偏頭痛管理的重要環節。活水神經內科診所副院長黃子洲表示，適量咖啡因有助調節大腦痛覺傳遞，但攝取過量、太晚飲用影響睡眠，或突然停喝造成戒斷性頭痛，都可能誘發頭痛。由於茶飲、能量飲料及部分止痛藥也含咖啡因，建議每日總攝取量控制在200毫克以內，並維持穩定飲用習慣，戒除時應採漸進式減量。

除了藥物治療，中醫針灸也能輔助改善症狀。奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，國際研究及英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）指引均支持針灸有助降低偏頭痛發作頻率，但仍須經醫師評估，不能取代必要的診斷及藥物治療。神經內科護理師謝明純則建議病友記錄頭痛日記，詳細記載發作頻率、生活影響及用藥天數，協助醫療團隊掌握病情、調整治療策略。

楊浚銘提醒，若頭痛頻繁影響生活，或每周需要使用急性止痛藥超過2天，應及早就醫，評估是否需要預防性治療。透過適當用藥、非藥物治療及生活管理，才能降低發作頻率，避免陷入頭痛與止痛藥相互影響的惡性循環。