雪霸國家公園已迎來今年冬季的初雪，包括翠池、桃山及聖稜線，昨天清晨六點多起陸續降雪。今日雖然雪勢停止、陽光露臉，但高山地區氣溫依然偏低，步道上仍留有「薄薄的積雪」，在陽光照射融雪與低溫交替下，路面極易形成濕滑的薄冰。雪霸國家公園管理處呼籲，近期計畫上山的山友務必提高警覺、做好雪季登山的萬全準備。

雪管處指出，雪季登山務必備妥雪季登山裝備，隨身攜帶冰爪、冰斧（或登山杖）、頭盔及保暖防風防水衣物，切勿在無裝備的情況下貿然通過結冰或積雪路段。

此外，必須留意路面濕滑，行經碎石坡、樹根區、木棧道或背陽面（如黑森林、圈谷、聖稜線沿線）時，請放慢腳步、確認踩點穩固再通過。

同時耍做好風險評估，高山天氣變化快速，請隨時關注氣象預報與自身體能狀況；若遇路況不佳或裝備不足，請果斷撤退，切勿勉強登頂。

山永遠都在，平安下山才是攀登的終點，祝大家有一趟安全、愉快的山林之旅。

雪霸國家公園翠池等地昨天迎來今年的冬季初雪。圖／雪霸國家公園管理處、山友邱丹牛提供