迎接創辦人孫理蓮女士來台百周年，基督教芥菜種會愛心育幼院今天啟動百年紀念系列活動，結合「用愛串聯全台×多走一哩路」凝聚社區與公益夥伴力量關懷脆弱家庭。公益大使「恰恰」彭政閔親臨響應逾十年陪伴，並同步展開聖誕送禮行動，將祝福送往全台需要的家庭與兒少。

1927年，孫理蓮女士隨夫婿孫雅各牧師來台，面對醫療與照顧資源匱乏，深入偏鄉與原住民族部落推動巡迴醫療、肺結核防治，並關懷漢生病與烏腳病患者。1952年創立基督教芥菜種會後，服務逐步涵蓋醫療救助、兒少安置、職業訓練與生活扶助，協助弱勢重建生活並自立，獲譽「台灣永遠的母親」，為早期社福奠定深遠基礎。

芥菜種會董事長蔡仁松指出，孫理蓮女士百年前將愛帶進需要的角落，如今會務從個人扶助深化至家庭支持與培力自立，並以愛心育幼院為起點邁向下一個百年。該會秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的初心串聯家庭與社區，現場亦設紀念展板，透過影像與故事回顧跨越世代的奉獻歷程。

本屆「用愛串聯全台×多走一哩路」秉持「唯有照顧者好，孩子才會好」理念，規劃五場「環台巷弄親子嘉年華」，首場於愛心育幼院起跑，並將走訪台東市、台南北門、台中沙鹿及新竹竹東。活動結合親子互動、巷弄走讀與防災體驗，協助脆弱家庭走入社區建立互助網絡；彭政閔也分享十餘年陪伴經驗，呼籲各界共同傳遞關懷。

首場活動邀集長期捐款者、在地學校與社區鄰里參與，透過「愛筵」辦桌、院生演出與分享致謝同行夥伴。曾在愛心育幼院成長的離院生小婷（化名），今年順利成為臺灣大學新鮮人，她也現身分享自身歷程，說明一路上的陪伴與支持如何成為她成長的重要力量。

新北市社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，面對日益增加的家庭照顧需求，政府須結合民間與社區力量織密社會安全網，並肯定芥菜種會長期陪伴兒少及串聯鄰里的努力，讓愛與希望持續在社區間流動。

活動亦邀集北、中、南、東四區合作教會牧者代表自愛心育幼院出發，將逾萬份聖誕禮物送至脆弱家庭兒少手中，並為照顧者準備「以工帶振」培力學員製作的手機背帶。芥菜種會盼將節慶祝福化為長久陪伴，邀大眾響應「脆弱家庭親子圓夢計畫」，詳情可至 https://msm.org.tw/0B14e 查詢或電洽 02-77309292。

活動現場正式啟動「用愛串聯全台 × 把愛送出去」聖誕送禮行動，將祝福送至全台。圖／芥菜種會提供

芥菜種會迎接2027年創辦人孫理蓮女士來台百年，於愛心育幼院透過珍貴歷史影像與與故事，帶領人回顧她在台灣的服務歷程，見證跨越世代的愛與關懷。圖／芥菜種會提供