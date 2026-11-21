選前最後黃金周，台灣高鐵17日再宣布3大返鄉投票疏運應變措施，其中更首度祭出紅眼航班，延後收班至凌晨近2時抵達。高鐵企業工會發聲，批評公司沒跟員工好好溝通，逕行發布相關訊息，使一線同仁被迫臨時調整班表、增加勞務負擔。高鐵公司對此表示，票已售完、有旅運需求，且公司本就有安全通勤機制，將會持續與員工宣導。

台灣高鐵為選舉疏運措施預作準備，日前宣布選前一天至選舉當天中午前，加開20班全車自由座列車，其中也包含首度祭出的紅眼航班10班，除有77折優惠、班次最晚將延後收班至凌晨近2時抵達。同時也會增派人力，於雙北3站下午5時至晚間8時的超尖峰時段內，預估自由座候車時間預計將拉長到45分鐘以上，因此將採10分鐘放行、5分鐘管制的閘門儀控。

高鐵公司昨天先在傍晚超尖峰時段試行進站分流以及自由座閘門管制。旅客手機訂票APP於昨晚6時首度跳出「自由座管制」通知。高鐵公司強調，將藉由試行檢視現場動線及人流狀況，若有需要調整之處，將在正式實施前修正。

不過，高鐵備戰選舉疏運，高鐵企業工會反映，公司於17日「突襲式宣布」加開深夜跨日列車，最晚的一班1579次，於凌晨2時左右抵達左營站，事前未與員工充分溝通協調，使一線同仁面臨突如其來的班別調整與勞務負擔。

高鐵企業工會表示，要求公司應重新檢視作業需求及人力配置，必要時立即增派人力，不應將新增營運負擔轉嫁給一線同仁。同時，應尊重同仁意願、拒絕強迫加班，提供深夜出勤員工比照「天然災害出勤標準」勞務津貼及返家補助等。

高鐵公司表示，因觀察到選舉疏運期間多數車票都已售完，確有旅運需求，因此規劃延後收班、擴大運能等措施因應，希望協助國家重要選舉順利完成。更特別感謝全體同仁的體諒與協助，一起成就台灣民主的疏運需求。

高鐵公司強調，向來恪遵勞動法令規定及尊重同仁加班意願，並機動調整增加人力以應業務需求，不會有工會擔心違法違規或強迫加班的狀況發生。且因延後收班，導致無轉乘返家交通工具所衍生的「安全通勤機制」，台灣高鐵本就訂有同仁可公費搭乘計程車返家的機制，將持續向同仁說明。

高鐵公司指出，因應旅運量持續攀升，台灣高鐵公司持續透過分流搭乘與擴大運能等措施，希望有效均化超尖峰時段人潮，同時減輕第一線同仁的工作壓力。