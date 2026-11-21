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影／合歡山入冬首雪只留一夜！追雪客一早衝上山 映入眼簾竟是大太陽
合歡山昨晚降下入冬首場雪夾霰，台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天上午提前解除封閉，不少追雪客搶上山，卻遇上氣溫回升，沿途幾乎看不到殘雪，遊客中心還有陽光露臉，入冬首雪宛如快閃，讓追雪客撲空。
合歡山昨晚受低溫影響，降下今年入冬首場雪夾霰。考量高海拔路段氣溫偏低，可能出現路面結冰情形，公路局針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉，以維護用路人安全。
公路局原訂今天上午8時開放通行，經派員巡查確認路面狀況正常，提前於上午7時解除管制。消息傳出後，不少追雪民眾把握機會上山，希望搶先目睹入冬首場雪景。
不過，山區天氣變化快速，隨著氣溫回升，昨晚降下的雪已迅速融化，沿途路邊幾乎看不到殘雪，連合歡山遊客中心周邊也偶有陽光穿透雲層，與民眾期待的銀白雪景形成反差，讓部分專程上山追雪的遊客失望而歸。
高山降雪時間短暫，積雪情形也會受到氣溫及天候變化影響，民眾上山前應留意氣象資訊及公路局道路管制公告，掌握最新路況，避免因追雪而忽略行車安全。
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