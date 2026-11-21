肝基會大力推動「今年超了沒 ?」，希望喚起40歲以上民眾，每年做一次腹部超音波的意識。今天上午於新竹市香山衛生所為30歲以上民眾約600人進行免費保肝篩檢，民眾事先報名，即可接受癌症指數篩檢及腹部超音波檢查，還有酒精代謝酶基因檢測。

活動由新竹市衛生局、肝基會與國際扶輪台灣總會共同舉辦，由台大肝膽胃腸科醫師梁嘉德及台大新竹分院肝膽胃腸科主任胡文皓、新竹市香山區衛生所護理長李淑華為民眾進行腹超檢查等。

肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。肝臟病變常是靜悄悄的發生，發生不可逆的病變時已不能積極治療。肝基會提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性，也應避免酗酒造成身體的危害。檢測之後，也將協助檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤，早期發現肝癌，早期治療，避免遺憾，也達到根除台灣肝病的目的。

國際扶輪台灣總會秘書長黃永輝說，台灣扶輪長期以來對於疾病的預防跟治療投入不遺餘力，包含在全球的終止小兒麻痺活動，在台灣的病毒性肝炎消除計畫等。本次特別和肝病防治基金會合作，共同為新竹香山地區居民辦理病毒性肝炎篩檢及腹部超音波檢查，期能早期發現、早期治療，共同維護國人的健康。

肝基會執行總監黃婉瓊表示， 肝基會本於照顧國人健康的使命，希望結合社會愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」，簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波檢查，是篩檢肝癌的最重要利器。感謝國際扶輪台灣總會的支持贊助，新竹市衛生局指導，為新竹市香山區民眾進行免費篩檢及檢查。

肝基會與國際扶輪台灣總會於新竹市香山區進行免費保肝抽血及腹超篩檢活動，志工向民眾解說。圖／肝基會提供

肝基會＆國際扶輪台灣總會新竹市香山區進行保肝篩檢與衞教。圖／肝基會提供

肝基會大力推動「今年超了沒 ?」，今天與國際扶輪台灣總會於新竹市香山區為民眾進行腹超檢查。圖／肝基會提供

肝基會與國際扶輪台灣總會於新竹市香山區為民眾進行腹超檢查。圖／肝基會提供