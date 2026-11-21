洗碗精快用完時，不少人為了不浪費瓶底剩餘的清潔劑，會習慣加入清水搖晃，讓稀釋後的洗碗精繼續使用，認為既方便又省錢。不過，日本日用品大廠花王提醒，洗碗精並不建議自行加水稀釋，不僅可能影響清潔效果，若將稀釋後的液體長時間留在瓶內，還可能導致產品變質，使用時也得留意衛生問題。

日本生活網站《grape》針對洗碗精加水稀釋的常見習慣，向花王詢問是否合適。花王表示，產品的清潔效果是依照包裝標示的建議用量進行測試，因此自行加水稀釋後，可能無法達到原本預期的清潔效果。建議使用時，將約1至2毫升洗碗精倒在已沾濕的海綿上，稍微搓揉起泡，再用來清洗碗盤及餐具。

至於加水稀釋是否會影響產品品質，花王指出，若將稀釋後的洗碗精長時間放在瓶內，可能發生變質。雖然加水搖晃能讓瓶底剩餘的洗碗精更容易倒出，但不代表清潔效果仍能維持原本水準，也不建議稀釋後留存、反覆使用。花王另在官方產品問答中說明，旗下部分洗碗精加水後可能出現白濁情況，這是稀釋後可能產生的變化，不一定代表產品已經變質。

因此，洗碗精即使只剩瓶底一點點，也不建議為了節省而直接加水稀釋。產品本身已依照建議用量調配，只要按照標示方式使用，就能發揮預期的清潔效果；若自行改變濃度，不但可能降低清潔效能，長時間存放也有品質變化的疑慮。