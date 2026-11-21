減肥該吃白飯還是冬粉？營養師表示，傳統冬粉的熱量、醣類與升糖指數都比白飯低，但重點在於烹飪方式，冬粉若吸收麻辣鍋湯底，熱量可能飆升3倍，建議清淡料理可搭配冬粉，重口味料理則搭配白飯，避免吃進過多油與鈉。

天主教聖馬爾定醫院營養師尤偉銘說，白飯是「原態穀物」，冬粉是「純化澱粉」。白飯的原料是白米，雖然經過精製去除了米糠及胚芽，但仍屬於天然穀物，主要成分是醣類、少量植物性蛋白質、微量維生素B群與礦物質；傳統冬粉則是以綠豆澱粉製成，但市售冬粉為了降低成本或增加Q彈口感，會混合或改用馬鈴薯澱粉、木薯澱粉或玉米澱粉，經過多道加工程序製作後，幾乎不含蛋白質、膳食纖維與維生素。

尤偉銘說，冬粉的吸水率極高，煮熟後體積會大幅膨脹，因此在相同重量比較下，純綠豆冬粉的熱量與醣類都比白飯低。以煮熟後100公克來看，白飯熱量約152大卡，冬粉約80大卡；白飯醣類約38公克，冬粉醣類約20公克；白飯升糖指數（GI值）約70到85，冬粉約30到40。不過入若冬粉是以馬鈴薯或木薯澱粉製作，GI值就會偏高，與白飯相近。

因此，如果以水煮烹調「原味、無額外油脂」的冬粉來比較，吃100公克的冬粉確實比100公克的白飯不容易胖。但尤偉銘強調，會不會變胖的關鍵在於「總熱量」與「烹調方式」。

尤偉銘表示，冬粉的結構就像海綿，吸水性與吸油性都極強。吃麻辣鍋或沙茶鍋時，湯面上浮著厚厚的油脂與高鈉湯汁，冬粉一下鍋就會把這些吸得滿滿的，原本只有80大卡的冬粉，可能增加到200至300大卡以上，熱量遠比白飯還高。

尤偉銘建議，吃重口味、高油脂的火鍋時，還是配白飯比較安全，因為不會泡在鍋裡吸油。如果真的很想吃冬粉，建議選昆布等清湯鍋底，在「剛開鍋、還沒下肉片前」就先煮起來，才能避開吸油、吸鈉地雷。

雖然冬粉熱量低，但也不建議長期取代白飯當主食。尤偉銘說，冬粉屬於高度加工的澱粉，幾乎沒有蛋白質與維生素，長期當主食，若沒適當飲食搭配容易導致微量營養素缺乏，影響身體的新陳代謝。而且，冬粉的飽足感大多來自水分，雖然剛吃下去覺得很撐，但消化吸收快，飽足感不持久，通常餐後2到3小時就會覺得餓，反而容易忍不住找零食吃，或在下一餐暴飲暴食。

針對想要減肥的人，尤偉銘說，白飯與冬粉兩者都可以吃，重點在於「看場合挑選」與「均衡搭配」。清淡料理如清湯、涼拌，適合成分單純的綠豆冬粉，能有效控制熱量；重油重鹹如滷味、麻辣燙、熱炒，建議選白飯，份量控制在半碗到八分滿，若能將白飯換成糙米飯或五穀飯，增加膳食纖維與飽足感，效果會更好。

尤偉銘表示，一餐健康的搭配方式，都切忌不可單吃澱粉，要搭配足量的蔬菜，如深綠色葉菜、菇類，與優質低脂蛋白質，如雞胸肉、魚肉、豆腐、雞蛋，進食順序先吃肉、再吃菜、最後吃澱粉，這樣不僅能平穩血糖、延長飽足感，也能避免減肥減到肌肉，讓減肥更健康持久。