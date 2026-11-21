醫事人力短缺，醫檢師也不例外，社團法人台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩表示，目前醫檢師在招募上確實出現困難，年輕人相對對於辛勞的工作不太願意擔任，加上檢體量多且需要輪加班，因此持續朝向智能化作業流程，盼減輕一線負擔，能有更多空間可以專注在其他事情上。

根據衛福部統計，截至2025年全國醫檢師人數近9000人，曹國倩表示，醫檢師工作量大需輪班，的確在招募上出現困難，因此持續透過改善工作環境，減輕負擔。包含將檢驗作業朝向智能及自動化，並透過AI工具協助。

曹國倩指出，過去上傳資料可能就要花3天時間，但運用流程簡化及改造，AI自動將資料擷取及傳送，可能30分鐘就可以搞定。另醫院的幾十種品質指標，每個月為了整理資料耗時，若透過AI計算、輸出並呈現，有效降低醫檢師花費行政流程時間。

曹國倩同時是林口長庚醫院行政中心醫檢部副執行長，醫學中心會不會出現跟其他單位搶醫檢師狀況，她說，醫學中心肩負教學及研究職責，任務性質相較外面健檢中心或是醫院不同，醫檢師投履歷時都會知曉，加上長庚體系在福利、年終及績效獎金等都不錯，因此問題不大。

她指出，不過其他規模院所確實有相關問題，醫院需要輪班，那外面的健檢中心或是檢驗單位可能就是等上午檢體送來後，下午才開始工作直到小夜。因此不斷透過將複雜流程簡化並善用AI幫忙，還有國內設備廠商競爭也激烈，產品都會精進開發，大家一起努力持續打造友善職場環境，年輕人也可以更專注在研究或是相關事情上。

社團法人台灣醫事檢驗學會今明兩天在台大醫院國際會議中心舉行115年度年會暨學術研討會，以「醫檢新價值—檢驗資料標準化、實踐智慧醫療」為主題，分享LOINC啟航元年、數位治理、醫檢臨床決策價值、智慧醫療檢驗、永續發展、精準醫療、癌症預防醫療、品質指標及CLSI 指引等8大次主題。