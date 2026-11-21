出國旅遊除了確認護照效期，還有一項容易被忽略的準備工作。美國旅遊專家提醒，建議旅客出發前先用手機拍下護照個人資料頁，並妥善備份保存，萬一在國外遇到護照遺失或遭竊，便能透過照片快速查找護照號碼、姓名、出生日期等資訊，協助後續身分確認及補辦手續，降低對旅遊行程的影響。

根據美國生活雜誌《Southern Living》報導，旅遊服務平台Going旅遊專家坎恩（Derek Cann）指出，護照個人資料頁包含姓名、護照號碼、國籍、出生日期，以及核發日期與有效期限等重要資訊，若不慎遺失，可提供領事人員作為身分確認及辦理緊急旅行證件的參考。他也提醒，拍攝時應選擇光線充足的環境，確保整個資料頁完整入鏡，避免反光或模糊，尤其護照號碼、日期及頁面下方的機器可讀文字，都應放大確認是否清晰。

不過，護照照片並不能取代正本，也不代表能縮短補發所需時間，若真的在國外遺失護照，仍須盡快向相關單位通報。專家另外提醒，護照照片涉及大量個人隱私，不宜只存在手機中，最好同步備份至雲端或其他裝置，也能另外準備紙本影本，並與護照正本分開存放，避免手機與護照同時遭竊，導致備份資料也無法取得。

事實上，護照是出國旅遊的重要證件，若不慎遺失或損毀，可能打亂原訂行程。本站曾報導，一名網友分享，自己遍尋不著護照，直到某天早上才發現竟被丟進洗衣機，拿出來時早已面目全非，讓她當場崩潰，也曬出護照的「屍體照」，只見護照封面早已破爛不堪，內頁也整疊脫落並皺成一團。

對此，網友勸她別申報遺失，否則下本護照的效期會縮短，回應「別申報遺失，帶著你的護照屍體，找窗口申請一本新的，舊的可能要繳回」、「護照是非常重要的身分文件，辦遺失都會有記錄，達到一定次數後護照效期是會縮短的」、「帶舊護照去辦毀損，這樣效期才會是十年，承辦人員會叫你在申請書上面寫丟進洗衣機」。

根據外交部領事事務局說明，民眾護照若因污損、毀損不堪使用，應攜帶原護照及相關文件申請換發；若是護照遺失申請補發，一般效期為5年，未滿14歲者則為3年。提醒民眾遇到護照泡水或破損，應立即向外交部或駐外機構如實說明原因，切勿自行補修或掩蓋，以免影響後續申辦。