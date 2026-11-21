今天清晨低溫發生在北部近山區和空曠地區，平地最低溫發生在新北石碇11.1度，另外新竹關西11.3度、台北北投11.7度，相對比較涼。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，特別是在近山區和河谷，可能會有接近10度左右溫度，要注意保暖。

他說，明天高壓出海，台灣附近風向會轉為偏東風，所以受到偏東風影響，明天整體氣溫和今天相比會逐漸回升。

至於下一波冷空氣，曾昭誠表示，下周一晚上冷鋒已經逐漸接近到台灣，後方冷高壓逐漸影響台灣，下周二清晨開始就會感受到東北季風增強，溫度稍微下降，迎風面的北部和東半部地區雲量增多、有下雨機會，中部平地和南部山區也可能有降雨發生情形。

曾昭誠表示，下周二開始的冷空氣會影響到下周三，下周四過後轉為偏東風的型態，所以下周四、下周五回暖、降雨趨緩。

溫度趨勢，他說，今天到明天清晨，早晚溫度偏涼，北部、宜蘭地區清晨13至15度左右，山區、河谷再低1至2度，中南部地區15至18度左右、早晚偏涼。今天白天北部溫度回升到20度左右，和昨天相比有明顯的回升。中南部地區可能回升到20度以上，甚至比較熱的話接近到25度。

明天東北季風減弱，白天氣溫回升到20度以上，南部地區甚至回升比25度更高一些。

曾昭誠表示，回暖延續到下周一，下周二東北季風南下，另一波冷空氣影響比較明顯會是在北部和宜蘭地區，冷空氣和這波相比弱一些，北部、宜蘭地區到下周四清晨溫度上普遍17至20度左右，稍微偏涼。其他地區影響比較沒這麼明顯，清晨溫度18至20度，但是白天有太陽時會達25度，甚至更高溫度。

下周四東北季風減弱，北部和宜蘭地區的氣溫又會逐漸回升。

降雨趨勢，他說，今天到下周一比較乾的環境，各地降雨比較不明顯，只有東半部、特別是在花東可能有零星降雨。下周二清晨，鋒面開始通過，北部、宜蘭、花蓮地區可能有比較明顯的降雨發生，中南部山區也可能降雨，中部平地在鋒面通過可能也會有零星飄雨。

曾昭誠表示，東北季風影響期間，北部、東半部地區仍有一些迎風面降雨。這段期間，如果中層雲系通過，中南部山區持續有降雨發生。東北季風減弱過後，下周五轉東風，台灣地區降雨分布才會轉為偏向東半部和北部山區，其他地區如大台北、西半部山區降雨會減緩。

今天各縣市低溫分布。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供