冬天吃薑母鴨、羊肉爐是不少人的進補首選，不過可不能毫無節制。翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕在臉書發文分享，天氣轉冷容易使血管收縮，加上冬季活動量減少，若經常攝取高油脂、高鈉及高糖分食物，恐增加血壓、血糖及血脂控制的負擔。此外，吃鍋時若又搭配過多澱粉，容易使整體醣類攝取量超標，也是許多人容易忽略的飲食問題。

賴睿昕指出，冬季吃鍋首先要留意湯底的鈉含量，像是麻辣鍋、沙茶鍋、酸菜白肉鍋及濃縮高湯，通常含有較多鹽分與調味料，建議優先選擇昆布湯、蔬菜湯等清淡湯底，並減少沙茶醬、豆瓣醬及醬油等沾醬使用。此外，貢丸、魚餃、香腸等加工火鍋料也應適量攝取，尤其高血壓及腎臟疾病患者，更要避免大量喝湯，以免攝取過多鈉，也不宜自行添加大量藥膳材料。

第二個需要注意的是油脂攝取。薑母鴨、羊肉爐及麻油雞雖然是冬季常見料理，但肉類本身可能含有較多脂肪，烹調時也會加入麻油等油脂，若再搭配油炸豆皮、油條及各種丸類，整餐熱量與脂肪容易超標。賴睿昕建議，高血脂族群應減少肥肉、帶皮肉及動物油脂，適量控制肉類份量，並增加高麗菜、白蘿蔔、香菇及豆腐等食材；高血糖患者則要留意甜味湯底、含糖沾醬及酒精飲料，避免增加血糖控制負擔。

除了湯底及肉類，第三個容易被忽略的地雷就是澱粉攝取。賴睿昕提醒，芋頭、南瓜、冬粉、白飯及王子麵都含有碳水化合物，如果吃鍋時已經吃了芋頭或南瓜，又額外搭配白飯、冬粉及麵食，可能讓一餐的醣類攝取量大幅增加。建議用餐時先吃蔬菜，再搭配適量豆魚蛋肉類及主食，依照個人需求控制澱粉份量，飲料則可選擇無糖茶或白開水，減少黑糖薑茶、桂圓紅棗茶等含糖飲品。

除了飲食，冬季生活習慣也不能忽略。賴睿昕表示，從中醫觀點來看，天冷時活動量下降，若又經常吃得過量或攝取油膩食物，可能增加脾胃運化負擔，日常可適量搭配白蘿蔔、黑木耳、香菇、芹菜及深綠色蔬菜，也能選擇燕麥、糙米等全穀雜糧，增加膳食纖維攝取。不過，慢性腎臟病患者須留意高鉀食材及全穀類的攝取量，應依照腎功能與醫療人員建議調整；平時也可安排快走、室內腳踏車或伸展活動，每次約20至30分鐘，並在早晨及夜間做好保暖，避免突然受到低溫刺激。

賴睿昕強調，三高族群冬天並非不能享用薑母鴨、羊肉爐等料理，關鍵在於掌握清淡湯底、控制油脂及留意澱粉攝取，避免一時進補反而增加身體負擔。此外，高血壓患者應定期測量血壓，糖尿病及高血脂患者也要依照醫囑追蹤血糖、血脂等數值。即使開始調整飲食或接受中醫調理，仍須持續遵照醫囑服藥，不可自行停藥，才能在享受冬季美食的同時也維持健康狀態。