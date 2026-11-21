第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）落幕，主辦國土耳其將「零廢棄」與循環經濟列為全球氣候行動的重要主題。環境部長彭啓明今表示，台灣重視零廢棄與循環經濟，並將資源循環視為推動淨零轉型、強化資源安全及產業競爭力的重要策略，日後將持續深化，也願分享資源回收、技術創新及產業發展經驗，與國際夥伴合作，共同推動循環材料應用及跨境循環供應鏈。

COP31主席國土耳其將循環經濟與零廢棄列為全球氣候行動的重要方向，並提出兩項2035年行動倡議，包括全球廢棄物產生量的預期增幅減半，以及將製造及生產部門的循環材料使用率提高至至少15%。意味著全球氣候行動正從能源轉型，進一步延伸至資源使用、產品設計及產業生產模式的系統性轉型。

彭啓明表示，這提醒我們，氣候行動不應只著重能源轉型，更需要從產品設計、材料使用及產業生產模式著手，減少資源消耗與碳排放。

彭啓明說，台灣原物料進口依賴度高達76.14%，卻擁有全球重要的半導體、電子及高科技製造產業，面對國際資源供應風險、產業淨零轉型及綠色供應鏈要求，如何提高資源使用效率、降低原生材料依賴，並將廢棄資源轉化為高價值的循環材料，已成為台灣產業永續發展的重要課題。

環境部說明，過去30年，台灣建立完善的廢棄物管理與資源回收體系，2025年一般廢棄物回收率達60.23%，更值得注意的是，2025年台灣經濟成長率達8.76%，一般廢棄物產生量卻減少0.22%，是近10年來首次出現年度負成長，也是經濟成長與廢棄物產生量初步脫鉤的正面訊號。

今年環境部也推動「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」雙法改革，從末端廢棄物處理擴大到產品全生命周期，透過循環設計、再生材料、綠色採購及循環服務，建立更完整的資源循環體系。

環境部強調，循環經濟要帶動經濟成長，關鍵在於讓循環產業能持續獲利、擴大規模，未來將從4大面向著手，一是擴大市場需求，透過綠色採購與循環服務，創造再生材料及循環產品的市場商機；二是提升產業獲利，促進跨產業合作與資源高值化；三是吸引資金投入，對接百億綠色成長基金，結合公私部門資金與創新育成資源，協助循環新創跨越商業化門檻；四是培育循環人才，整合產學研量能，強化循環設計、再生材料及資源管理等專業人才培育。

環境部指出，台灣已規畫2050循環經濟路徑圖，以2020年為基準，提出資源生產力提升至2倍、人均物質消費量減少35%、投入端循環利用率提升至2.5 倍3項長期目標，將透過提升資源使用效率、延長產品壽命及擴大再生材料利用，減少對原生資源的依賴，並創造更高的經濟價值。

環境部說，為達成目標，將聚焦生物質、塑膠、紡織、營建建築、能源設施與關鍵物料，以及高科技電子產品等六大重點領域，透過跨部會合作、技術創新與產業鏈整合，推動資源高值化利用，讓循環經濟成為帶動產業升級與淨零轉型的重要動力。

彭啓明強調，沒有任何國家能夠獨自完成循環經濟轉型。台灣願意分享資源回收、科技創新與循環產業發展的經驗，並強化與國際夥伴的合作，共同推動循環材料應用、創新商業模式及跨境循環供應鏈發展，「攜手把廢棄物轉化為資源，把資源循環轉化為產業競爭力，把循環經濟轉化為具體的氣候效益。」