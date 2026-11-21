高鐵自去年9月起推動「安靜車廂」，提醒乘客交談時降低音量，若需講電話則應移至車廂通道處。不過，一名女網友近日分享搭乘高鐵商務艙的離奇經歷，表示自己與朋友明明已經入座超過5分鐘，服務人員也曾送上點心，沒想到朋友只是起身到後方講電話，座位竟立刻被安排給其他乘客，讓她相當錯愕。

原PO在Threads發文表示，當時她和朋友一起搭乘高鐵商務艙，兩人都已經確認座位並入座，朋友也拿到點心，後來因為車廂需要保持安靜，便依照規定到後方通道講電話，沒想到短短離開一下，竟有一名原本站票的乘客，在列車人員帶領下坐進朋友的商務艙座位，還開始享用點心、咖啡，讓她一時摸不著頭緒。

原PO透露，她當下詢問對方怎麼會坐在這個位置，對方則表示自己原本沒有買到座位，經過詢問後才由服務人員帶來入座，並請原PO自行向工作人員確認。她只好再次找列車人員處理，沒想到對方還反問是否確定是自己的座位，讓她不得不重新出示車票證明。所幸後續服務人員確認是作業疏失，除了向她們致歉，也將後來入座的乘客安排到一般車廂。

不少網友看完也替原PO抱不平，留言表示「應該先看平板，確認乘客有沒有上車吧」、「之前也遇過類似狀況，路人走來說乘務員要他坐我這個位子，害我差點以為坐錯車」、「這樣不就是一位雙賣？怎麼會搞這種烏龍」、「所以搭高鐵不能去講電話跟廁所喔？」、「有點誇張，這年代應該是票過關卡就顯示這位子有人了」、「基本上你買了區間的座位，位置在那個區間就是顯示售出」。

貼文曝光後引發熱烈討論，原PO進一步補充，朋友入座時已經過了約5分鐘，期間其他服務人員不僅看過朋友本人，也親自送上點心，因此認為同事之間應該能夠互相確認乘客是否已經入座。她強調，整件事並沒有生氣，只是覺得相當不可思議，尤其明明已經依照安靜車廂規定離座講電話，卻還得重新證明自己的座位，難免感到莫名且不受尊重。