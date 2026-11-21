高鐵自去年9月起推動「安靜車廂」，提醒乘客交談時降低音量，若需講電話則應移至車廂通道處。不過，一名女網友近日分享搭乘高鐵商務艙的離奇經歷，表示自己與朋友明明已經入座超過5分鐘，服務人員也曾送上點心，沒想到朋友只是起身到後方講電話，座位竟立刻被安排給其他乘客，讓她相當錯愕。

2026-11-21 10:09