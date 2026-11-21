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因應選舉疏運…台鐵新自強號這3天暫停自由座 乘車當日限量發售無座票
九合一地方公職人員選舉11月28日投票，台鐵官方臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，11月27日下周五至29日，全線自強3000型（EMU3000）列車將調整售票方式，並於27、28日加開海線區間快車，提供更多乘車機會。
台鐵公司表示，因應選舉疏運旅客需要，自11月27日至11月29日，全線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量每列次發售200張無座票（禁止進入6車騰雲座艙）。原自由座車廂改為對號座發售，已自今天零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
另為加強疏運，台鐵說，11月27日下周五及28日下周六再加開海線區間快車2列次，歡迎旅客多加利用。
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