受到大陸冷氣團冷空氣以及輻射冷卻作用影響，今天清晨平地最低溫出現在新北石碇的11.1度，新竹關西也只有11.4度，台北北投11.7度，基隆七堵11.8度，其他在中北部、宜蘭及花蓮空曠地區普遍有12至15度之間的低溫出現。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，指標性的台北站雖然風力減小，風向也轉為偏東到東南風，但是天空雲量較多的情況下，並沒有出現明顯的輻射冷卻現象，相對濕度始終維持在50%至60%之間，因此低溫只降到15.9度，距離大陸冷氣團的門檻14.4度還有一段差距。

他說，這一波冷空氣由於中高層西風槽往南擺動的幅度較大，中高空的冷空氣也有接近台灣，因此高山地區的降溫較為明顯，自昨天到今天清晨，玉山風口站曾經降到零下3.0度，雪山圈谷站零下2.4度，合歡山頂站也曾經降到零下2.4度。搭配西風槽底帶來自華南地區向東移出的中層雲層水氣，中北部高山地區出現固態降水的現象，包括冰霰、甚至是雪花或是雨夾雪的現象都有發生，也算是今年正式入冬前首次發生固態降水的情況。

今天冷空氣強度較為緩和，吳聖宇表示，仍持續影響，整個冷氣團還沒有明顯的變性增暖，今天白天雖然溫度略為上升，但是各地感受仍是有些冷冷涼涼，苗栗以北到東半部白天高溫仍只有19至22度，台中以南的中南部地區高溫23至25度，今晚到明天清晨持續留意輻射冷卻作用可能造成的低溫。

他說，由於雲層減少以及風力減小，預估今晚到明晨的輻射冷卻條件會更好，嘉義以北到宜蘭、花蓮的都市地區低溫在12至15度之間，空曠地區甚至只有10至12度左右至台北站在雲層散開後，能否真正達到大陸冷氣團門檻標準，很值得觀察。南部及台東都市地區低溫16至19度，空曠地區低溫也可能降到14至15度上下，低溫發生的情況要特別注意。

天氣方面，吳聖宇表示，較乾的空氣今天清晨逐漸來到台灣附近，華南雲區的影響將會慢慢告一段落，由北往南、自西向東陽光可望陸續露臉，天氣情況穩定，高山地區也不會再有固態降水出現的情況。

各地沿海、外島地區的強陣風，今天仍是較為明顯，最快要等到今晚至明天清晨之後，風力才會逐漸減小，今天還是要提醒留意較強陣風發生的情況。

吳聖宇表示，明天、下周一台灣附近逐漸轉為偏東到東南風，空氣偏乾，天氣穩定，明天全天一直到下周一白天各地晴或多雲的天氣型態，下周一晚間下一波鋒面逐漸靠近，雲量可能增多，北台灣的局部區域降雨機會也開始升高。

明天、下周一白天的溫度也將是逐日回升的趨勢，他說，明天苗栗以北到東半部白天高溫22至25度，台中以南的中南部地區高溫回升到25至27度，下周一苗栗以北到東半部白天高溫會再上升到24至27度，中南部高溫27至29度，又會變得比較溫暖起來。不過夜晚清晨溫度仍要持續留意輻射冷卻可能造成的低溫，尤其是輻射冷卻較為明顯的區域。南部及台東低溫19至21度，空曠地區低溫16至18度。

他說，下周二有下一波鋒面要通過，下周三、下周四苗栗以北到東半部地區降雨機會提高，將轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部山區也會有短暫陣雨，中南部平地雲量增多，但是降雨的機會相對較低。

下周二鋒面通過後，東北季風隨之增強，吳聖宇表示，並且會影響到下周三，要等到下周四才會較為減弱，東北季風將會帶來涼冷空氣，因此下周二、下周三各地溫度再度下降，尤其是北台灣白天的高溫反應較為明顯，苗栗以北到宜蘭一帶高溫會將會再度降到19至21度之間，中部及花東地區高溫也會降到22至25度之間，南部地區高溫則是在26至29度之間，受影響相對較小。

他說，夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫有機會降到16至17度，空曠地區低溫15度或以下。目前的預報看起來離大陸冷氣團標準可能有一段差距，因此預期將是東北季風強度的冷空氣影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。