聽新聞
0:00 / 0:00
冷氣團發威全台灣都在20度以下 鄭明典曝1地區最晚降溫原因
今年入秋以來首波大陸冷氣團影響，全台有感降溫，根據中央氣象署觀測資料顯示，今晨平地最低溫為新北市石碇區11.1度，其次是新竹縣關西鎮11.3度，台北市北投區11.7度。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天全台灣都在20度以下，台東外側海溫高，恆春地形影響，算是最晚進入20度以下的測站。
中央氣象署說，今天大陸冷氣團持續影響，留意溫度變化，並做好保暖工作，白天北部及宜花地區感受偏冷，高溫約19、20度，其他地區高溫約22至25度。白天水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至21度；馬祖晴時多雲，15至18度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。