沒有房產的獨居者，逐漸失智之後，還能在熟悉的社區中生活嗎？ 一般人要在熟悉的社區安老已屬不易，除了相關配套、資源整合，或許還要一些幸運。若無房、獨居、無家人、身體退化，甚至已經失智的人呢？「蔡阿姨們」因為崔媽媽的協助，達成了這個心願。

2026-11-21 07:30