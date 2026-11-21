隨著天氣轉涼，薑母鴨、羊肉爐等進補料理陸續登上餐桌，不少人也開始添購保暖衣物，或養成睡前泡腳的習慣。面對各種冬季養生方式，究竟哪些方法值得嘗試？又有哪些注意事項需要留意？

網友討論的冬季調養方式相當多元，除了薑母鴨、羊肉爐等進補料理，也包括防寒保暖、規律運動及養生茶飲。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「冬季調養熱門方式TOP 10」，帶你了解熱門養生話題，以及入冬後值得留意的健康觀念。

No.1 飲食進補

《網路溫度計DailyView》

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天氣一冷，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等料理便成為不少人的冬季聚餐選擇。熱騰騰的湯品讓人食指大動，也讓「飲食進補」以近2萬筆網路聲量拿下排行榜第一名。不過，冬天真的每個人都適合進補嗎？

大竹風澤中醫診所院長曾雅榆醫師表示，中醫進補講究辨別體質，並非每個人都需要額外進補。以下整理四種常見體質及相關表現，提供民眾初步認識，但實際體質仍須由中醫師評估：

容易疲倦、精神不足： 可能與「氣虛」有關，中醫常使用含有黃耆、白朮、白參等的「補氣飲」。

臉色蒼白、容易頭暈： 可能具有「血虛」特徵，常見調理選擇有當歸、紅棗、四物湯；也可由醫師評估選擇含生熟地、白芍、黃精等藥材的「首烏養血湯」，作為滋陰補血的調理選擇。

怕冷、手腳冰冷： 可能偏向「陽虛」，也就是身體溫煦功能不足，較適合薑母鴨、羊肉爐等使用溫熱性食材與藥材的「熱補」。

經常口乾、便祕、睡不好：可能具有「陰虛」特徵，也就是身體滋潤不足，可由醫師評估選擇銀耳蓮子湯、山藥雞湯等較溫和的「涼補」。

值得注意的是，手腳冰冷不代表一定適合熱補。曾雅榆醫師指出，若食用熱補料理後容易出現嘴破、冒痘痘或便祕等情況，應留意是否與個人體質及飲食內容有關，必要時調整進補方式。

此外，三高、痛風及腎臟病患者應特別留意進補料理的油脂、鈉含量、普林及蛋白質攝取，避免增加身體負擔。若有慢性疾病或正在服藥，建議先諮詢醫師或營養師，再評估適合的飲食方式。

No.2 防寒保暖

台灣冬天早晚溫差明顯，低溫容易使血管收縮、血壓升高，尤其長者及心血管疾病患者，更需要注意保暖。有網友分享：「手腳冰冷怕冷人士，內層極暖要貼身，中層有羊毛的毛衣或是刷毛的厚T」、「建議『玉米式穿搭』最內層穿吸濕排汗的薄長袖或甚至T恤，中層穿保暖的羊毛衫」；也有人強調：「重點是可以拉到脖子的防風外套或羽絨衣」。

除了穿對衣服，衛生福利部國民健康署也分享三個日常保暖撇步：

起床先暖身： 清晨別急著跳下床，先活動四肢，再慢慢坐起、穿上保暖衣物，減少突然接觸低溫帶來的不適。

外出穿對衣服： 內層選擇較貼身的長袖衣物，外層搭配寬鬆、防風防水的長版外套，並注意頭頸、手腳保暖。

注意室內外溫差：剛進室內先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，減少溫差過大造成的身體負擔，洗完也要做好保暖。

No.3 維持活動量

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

天氣一冷，運動量也跟著減少了嗎？有網友分享：「假日晚上本來都還會去跑操場，現在根本只想廢在沙發蓋毯子追劇」，也有人坦言「天數縮減+1」。不過仍有人認為：「天氣冷去運動更好，運動完洗個澡全身變暖」。

適量運動有助於促進血液循環，讓冰冷的手腳逐漸暖和起來。根據世界衛生組織（WHO）運動指引，5至17歲兒童及青少年每週平均每天應進行至少60分鐘中高強度活動，18至64歲則建議每週累積150至300分鐘中等強度有氧運動。依國健署的運動強度說明，中等強度運動時會感覺有點累、呼吸及心跳加快、稍微流汗，還能順暢說話，但無法唱歌，例如快走、騎腳踏車等活動。

No.4 養生茶飲

《網路溫度計DailyView》

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不少人習慣在冬天準備養生茶飲，甚至整天以茶代水。然而，不同茶飲的成分及性質有所差異，飲用前仍應考量個人體質、健康狀況及藥材內容，並非喝得越多就越養生。

站前內壢風澤中醫診所院長翁許鈺鈺醫師表示，養生茶飲主要用於日常保養，可以每天喝，也可以每週飲用2至3次，但不宜完全取代白開水，建議白開水與養生茶的比例至少維持1：1，意即白開水的飲用量不能少於養生茶。

茶飲的選擇也要考量個人體質：

No.5 經絡推拿、按摩

風澤中醫診所提供

風澤中醫診所提供

有網友分享：「女師傅一直說痛才有效！我全程尖叫…然後還說要按舒服就不要來了」，但也有人認為：「可是不痛的話感覺很像去被摸一摸」。究竟按摩是不是越痛越有效？力道又該如何拿捏？

站前內壢風澤中醫診所院長翁許鈺鈺醫師表示，中醫認為經絡與氣血運行有關，冬季可透過適度按摩作為日常調養方式。容易手腳冰冷的人，可以認識腳底的「湧泉穴」，位置約在腳掌前段三分之一處，彎曲腳趾時，足底前方會出現凹陷。中醫將湧泉穴歸於腎經，認為適度按壓可作為溫陽調養、改善虛寒體質的輔助方式。

居家按摩穴位時，可採按壓5秒放鬆3至5秒的節奏，每次約5至15分鐘，每天1至2次。翁許鈺鈺醫師提醒，按摩並非越痛越有效，應以身體能接受的力道為原則。若有足部傷口或不適，應避免直接施壓；穴位按摩也不能取代疾病治療。

No.6 泡澡、泡腳

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

睡前以溫水泡腳，是不少人冬季放鬆身體的方式。不過，泡腳並非水溫越高、時間越長越好，若沒有留意水溫及身體狀況，反而可能造成燙傷或其他不適。

大竹風澤中醫診所院長曾雅榆醫師解釋，溫水泡腳有助於促進血液循環、舒緩疲勞，水溫建議維持38至42°C，每次約10至20分鐘，水位可浸至腳踝以上的小腿處。水溫過高可能燙傷皮膚，浸泡太久則容易出現頭暈、心悸等情況。

除了單純使用溫水，有些人也會在泡腳時加入草本藥材。若不方便自行準備，市面上也有現成的足浴包，例如風澤中醫診所的「足安心」，加入桂花、鬱金、川芎、桂枝等藥材，中醫認為具有疏肝解鬱、溫通經絡的調養作用，供一般民眾日常泡腳使用；「暖腳方」則以艾草、桂枝、乾薑等溫熱性藥材組成，主要針對有備孕、婦科調理需求的女性設計。

不過，曾雅榆醫師提醒，泡腳仍須留意皮膚狀況，若有傷口應避免使用；使用足浴包時，若出現紅腫、刺痛，應立即停止。足部感覺遲鈍或患有心血管疾病者，泡腳前也應先諮詢醫師，避免因水溫過高或血壓變化引起不適。

No.7 適度日曬

冬天遇上晴朗好天氣，總讓人想出門曬曬太陽！不管是坐在公園長椅上享受暖意，還是趁午休到戶外走走，都能讓人感到放鬆。不過，冬天白天時間較短，日照減少也可能影響部分人的情緒與精神狀態。

美國國家心理衛生研究院（NIMH）資料指出，日照減少可能影響大腦中與情緒調節有關的血清素，以及調節睡眠節奏的褪黑激素。部分人在秋冬可能出現情緒低落、疲倦、嗜睡等情況，若連續多年在特定季節反覆出現明顯憂鬱症狀，應就醫評估是否與季節性憂鬱症有關。

想增加接觸陽光的機會，可以利用中午時段到戶外曬太陽約20至30分鐘，或趁天氣晴朗時出門散步。不過，戶外活動仍要留意紫外線強度，適度做好防曬。

No.8 延長睡眠時間

Freepik

示意圖／Freepik

冬天早晨特別難離開溫暖的被窩，尤其寒流來襲時，更容易讓人想多睡一會。不過，冬季調整作息除了適度提早入睡，也應留意睡眠時間是否充足。

傳統中醫經典《黃帝內經》提到「早臥晚起，必待日光」，也就是冬天可以適度提早入睡，等天亮後再起床活動。這與中醫強調冬季保存精氣、減少過度消耗的養生觀念有關。此外，清晨氣溫較低，低溫容易使血管收縮、血壓升高，對長者及心血管疾病患者而言，避開寒冷時段外出也值得留意。

不過，早睡晚起不代表睡得越久越好。一般建議成年人每晚睡足7至9小時，若平時經常熬夜、睡眠不足，可以在作息允許的情況下提早就寢，維持規律的睡眠習慣。

No.9 喝水預防身體乾燥

天氣一冷，喝水的次數似乎也跟著減少！不像夏天動不動就滿身大汗，冬天即使一整個上午沒喝水，也不一定會覺得口渴。加上空氣乾燥、室內暖氣等因素，喉嚨乾癢、嘴唇乾裂等問題也容易找上門。

雖然冬天流汗較少，身體仍會透過呼吸、排尿及皮膚持續流失水分。根據衛生福利部國民健康署說明，天冷時若水分攝取不足，可能使血液變得黏稠，增加心血管負擔，尤其三高、心血管疾病患者及長者更需留意。

有網友則分享：「喝水變少、天氣又冷得懶得上廁所，結果一下子就變成泌尿道感染」。若擔心忙起來忘記喝水，不妨在手機設定定時提醒，或把保溫瓶放在辦公桌上顯眼的位置，養成少量、多次補充水分的習慣。

No.10 穴位敷貼

提到中醫調理，不少人會先想到需要煎煮、服用的中藥，其實還有穴位敷貼等方式。每到冬季，不少中醫診所會推出「三九貼」，依照節氣在特定穴位敷貼中藥，作為冬季調養的選擇。

三九貼是依照傳統節氣安排的中醫穴位敷貼療法，通常選在冬季較寒冷的時節，將特定中藥製成藥餅，敷貼於背部等穴位。中醫認為，三九貼具有溫陽散寒的調理概念，部分醫療院所也會將其用於過敏性鼻炎、慢性支氣管炎等問題的輔助治療，實際適用情況仍須由中醫師評估。

不過，三九貼並非人人適合。若有皮膚過敏、傷口、發燒、急性感染、孕期或其他健康問題，應先由中醫師評估是否適合接受療程。敷貼期間若出現明顯灼熱、紅腫、搔癢或水泡，應立即取下藥餅並停止使用。敷貼時間、位置及頻率都應遵照醫師指示，不宜自行延長時間。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月30日至2026年10月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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