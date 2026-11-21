首波大陸冷氣團影響，今晨新北市石碇區出現11.1度低溫，其次低溫是新竹縣關西鎮11.3度，台北市北投區11.7度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，西半部輻射冷卻，清晨溫度將會最低。

他說，根據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，這波大陸冷氣團南下，昨天至明天清晨將會最為寒冷。目前評估，中部以北及花蓮以北地區低溫13至15度，沿海空曠及近山區域還會再下降個1至2度，其它地區低溫也降到15至18度之間。

另一方面，他表示，今天起西半部因環境水氣減少，局部地區易有輻射冷卻影響，溫度也會再更低一些。尤其是中北部地區清晨降溫反應將會最為顯著，留意溫度變化，並做好保暖工作。

林得恩說，預估要到明天白天之後，大陸冷氣團減弱，各地氣溫開始回升。下一波冷空氣預計下周二、下周三再度報到，強度不會比這次來的強，評估介於東北季風與大陸冷氣團等級之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。