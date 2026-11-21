中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，隨後北方系統減弱，氣溫回升。第1周期中及第2周期初各受一波鋒面影響，影響期間氣溫下降，降雨機率略提高，其餘時間各地大致多雲到晴。

氣象署提醒，近期模式第2周預報不確定性較高，隨時注意本署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。