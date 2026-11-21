今晨平地最低溫是新北市石碇區11.6度，基隆市七堵區也只有11.8度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台北測站降至16.0度，尚未符合大陸冷氣團定義。今天白天起至下周一東北季風逐日減弱，連3天各地晴朗穩定。

溫度方面，他說，氣溫逐日漸升，入夜仍有輻射冷卻作用，氣溫偏低。今天北部11至20度、中部12至24度、南部13至27度、東部12至24度。明晨平地的最低氣溫將會降至11度以下，但台北測站是否因此而觸及大陸冷氣團定義，在模擬的不確定範圍，需再觀察。

吳德榮表示，下周二至下周四，另一道鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度比前波稍弱，但仍帶來明顯的天氣變化，應注意。下周五東北季風減弱，迎風面仍有局部短暫雨，氣溫漸升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。