人生走過64個年頭，若說桃園長庚院長楊政達近年有什麼挫折，並不是醫院經營，也不是醫療改革，而是差點失去健康。13年前一次健檢中，他意外發現胃部有罕見的「神經內分泌腫瘤（NET）」，與已故蘋果創辦人賈伯斯罹患的胰臟神經內分泌瘤同類型，只是發生位置不同。

所幸發現得早，手術切除後病情穩定，但那次經歷，徹底改變了楊政達看待人生的方式。

胃鏡追蹤 煎熬等待報告

「從那之後，工作就不再是我人生的全部了。」楊政達開始慢慢減少工作量，把時間留給生活與家人，只是癌症並未真正離開。這些年來他每年固定接受胃鏡追蹤，只要發現可疑組織，就得切片化驗，定期追蹤對他來說都不是難熬的事，最難的是等待病理報告出爐的那幾天。

由於熟識病理科醫師，過去每次切片後，朋友總會提前打電話告知結果。有一年，檢查後第一天遲遲沒接到電話，他安慰自己「別想太多」；到了第二天，內心開始非常焦慮；等到第三天，心想「完蛋了，應該是壞消息」，當天整晚幾乎睡不著。

隔天，楊政達終於忍不住主動打電話詢問，電話那頭的病理科醫師一接起來就連忙道歉，「抱歉啦，這次也是良性的，所以忘記打給你。」

楊政達說，那幾天的煎熬，讓他第一次真正體會病人等待報告的恐懼與不安，從此之後，他也改變病情說明方式，過去向病患解釋肺部Ｘ光或低劑量電腦斷層（LDCT）結果時，他習慣逐一分析每顆結節，再做總結。如今，他一定先講結論，再慢慢解釋細節，「因為那種鋪陳，真的太折磨人了。」等待答案的焦慮，比疾病更讓人難受。

身體警訊 有狀況仍硬撐

罹癌後，楊政達開始減少工作，但仍熱中教學與參與醫學會活動。沒想到，2024年一次出差演講，身體再度發出警訊。

當天清晨，他在飯店醒來，突然發現雙手完全無法動彈，但頭與雙腳仍有知覺。身為醫師的他，第一時間替自己診斷「應該是頸椎滑脫，不是中風」，既然還能撐，他決定先完成演講，再回台北處理。

沒想到，演講結束後，他覺得自己似乎還有力氣，隔天又照常主持學會會址落成儀式。那場活動中，他是理事長，現場還安排切蛋糕。只是他雙手幾乎無力，卻得拿起一把沉重的鐵製長刀。上台前，特地拜託身旁兩位理事，「等一下幫我撐一下手」。

雙手無力 體悟不再執著

但刀子才一拿起來，楊政達的手立刻撐不住重量，刀身差點直接掉落地面。旁邊秘書長見狀，立刻扶住他的手，另一位理事也趕緊一起幫忙。原本只是臨時救援，沒想到其他理監事誤以為這是活動橋段，竟一個接一個上前，把手疊上去，最後變成一群醫師一起握著他的手切蛋糕，場面意外變得溫馨又成功。

楊政達（左五）曾因頸椎滑脫雙手無力，要切蛋糕時拜託身旁理事「幫他撐一下手」，沒想到其他理監事竟一個接一個把手疊上去，場面意外變得溫馨又成功。圖／楊政達提供

楊政達笑說，就是切蛋糕那一天，讓他真正下定決心「人生不要再排得這麼滿了」，如今的他，開始把更多時間留給自己與家人，偶爾散步、旅行，學著讓生活不只剩下工作。對於許多事情，也不像過去那樣執著，把當下做好，就夠了。

醫學辭典

神經內分泌腫瘤是一種神經細胞發生病變之後產生的腫瘤，會發生於身體各處，症狀多樣且辨識不易，最常見於腸胃道、胰臟等部位。大部分神經內分泌腫瘤屬於良性，常見十大警訊：發熱、心悸、熱潮紅、皮膚炎、盜汗、低血糖、咳嗽、氣喘、慢性腹瀉、反覆性胃潰瘍等。

楊政達於2023年攻頂玉山。圖／桃園長庚醫院提供