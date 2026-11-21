古人說：「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」古人為相思消瘦，現代人卻常為美食發福。人到中年，感情未必加溫，腰圍倒是年年成長。直到褲頭扣不上，才追問：「我的肚子，到底是誰弄大的？」

自古以來，大肚子通常是福泰的象徵。「宰相肚裡能撐船」，說的是氣度；彌勒佛大腹便便、笑容可掬，看來福氣滿滿。再想到濟公「酒肉穿腸過」的形象，愛吃的人更找到了知音。可惜，酒肉穿腸過，脂肪未必跟著走。

肚子為什麼會變大？多數時候問問嘴巴，案情就清楚了一半。長期吃進的熱量超過消耗，多餘的能量便以脂肪的形式儲存。肚子往前挺，腰帶往外放，只有運動計畫一直往後延。

以前逢年過節，拜拜殺豬公，剖開豬肚，可見腸子周圍白花花的油脂，那就是內臟脂肪，主要分布在大網膜、腸繫膜等部位。大網膜像圍裙，覆在腸子前方；腸繫膜像扇面，連接並固定腸子，兩者都能儲存脂肪。豬皮下那層白色的油，則是皮下脂肪。人的腹部脂肪，也可以這樣想像。

所謂「油腸肥肚」，不是腸管裡灌滿了油，而是腸子周圍堆積了脂肪。即使體重沒有明顯超標，腹部內臟脂肪過多，也可能增加糖尿病、心血管疾病等風險，不可等閒視之。

但有些大肚子不能怪嘴饞。子宮肌瘤、卵巢囊腫或其他腹腔腫塊，都可能讓腹部隆起。尤其是卵巢囊腫，有時可以長得很大，讓人以為有喜了。如果肚子愈來愈大，體重反而減輕，就要懷疑是不是肚子裡長了東西，應趕緊就醫診治。

肚子大，有時增加的不是肉，而是水。肝硬化患者可能出現腹水，肚子脹大，甚至合併腳腫。若肚子持續脹大，連原本凹陷的肚臍都被頂得鼓起來，就要警覺可能已有大量腹水。當然，肚臍凸起也可能有其他原因，須進一步檢查。除了肝硬化、肝癌可能引起腹水外，腹腔內的腫瘤侵犯或刺激腹膜，也可能造成腹水。

肚子大，有時是腸內氣體積聚所致，一般脹氣通常在排氣或排便後可以改善。若是腸阻塞，腸子一直不通，則可能出現腹脹、腹痛、惡心、嘔吐，甚至無法排氣或排便，應立即就醫。若持續腹脹，伴隨腹痛、排便習慣改變或體重下降，情況也不太妙，應盡快就醫檢查。

最後，肚子大還有一種可能，真的是男朋友或老公「搞的」——懷孕了！有懷孕可能的女性，若月經遲遲沒來，應先驗孕，別忙著減肥，才發現肚子裡多了一位新住戶。確認懷孕後，記得安排產檢。

總之，肚子「被」弄大了，要先查明原因，才知道該恭喜、該治療，還是該少吃兩口。若是嘴饞惹的禍，就別再讓腰帶替嘴巴受罪。

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