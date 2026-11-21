下班後回到家，兒子坐在客廳藉由電視觀看YouTube，看得目不轉睛，我看電視螢幕畫面上出現像是動漫般的人物，卻又不像是卡通，詢問兒子：「這是動漫嗎？」兒子自顧地看著電視說：「這是AI短劇啦！」

兒子看得入迷，好奇心驅使下我便坐下來跟著看，沒想到看了之後愈陷愈深，看完一部又一部，雖然劇情大多是圍繞在重生、逆襲，或是妖怪志異與療癒萌寶等題材，劇情結局也大都猜想得到，但這類AI短劇彷彿有魔力般，讓人捨不得移開眼睛，就這樣我在吃完晚餐後的空檔以及周末假日，扣除睡覺時間都在追劇。

因為AI短劇一部接一部看，我的眼睛愈來愈乾澀，體重也愈來愈沉重，「頹廢」一段時間後，突然間我「醒悟」了，想想不能再如此沉迷下去，便以跑步來取代看AI短劇的時間。吃完晚餐後，換上跑鞋沿著自行車道，迎著淡水河的徐徐微風，自在悠閒地擺動著身軀，讓汗水能暢快地揮灑。

現在還是會看AI短劇，但已不像先前那麼地沉迷，因為跑步已經取代了它，減少看AI短劇、增加跑步時間後，眼睛不再乾澀了，也重新找回了健康。