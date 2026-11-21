六十六歲獨居的蘇阿伯因社宅租期屆滿被迫遷出，他有輕度認知障礙，因身體狀況尚可，無法申請居服資源。搬家讓他遠離熟悉的生活，帶來的社會孤立與生活挑戰讓他焦慮。

崔媽媽媒合租屋後，協助處理插座分接等居住設備問題，並陪他搭公車繳費、熟悉郵局、雜貨店等生活動線。人際部分，則連結「人生百味」組織，透過爬山、撞球等活動與臨時工作，維持社會刺激，延緩認知退化，同時協助評估低收資格。蘇阿伯終於有在新住處「住下來」的安定感。

年約七十的前計程車司機陳阿伯，因遭前房東之子砍傷，產生嚴重恐懼，急需另尋住處。他同時面臨兒女的撫養義務糾紛，身心壓力大，且腰痛、有慢性病。他獨居、缺乏安全感，總是擔心有人闖入。

崔媽媽協助找到住所及裝設床邊扶手等安全設施，並轉介法扶律師處理訴訟，爭取被砍傷的合理賠償，也解除和兒女的扶養關係，心理負擔稍減。社工陪伴其走過訴訟、重建生活，定期訪視提供情緒支持，並協調鄰居互相關照。不久前，因為放在心中多年的罣礙都獲解決，陳阿伯釋然且平靜地告別了人世。

崔媽媽「社會住宅推動聯盟辦公室」主任林育如說明，因為高齡者的生命處境，崔媽媽發展出「住宅＋服務」模式—不只幫忙找房簽約，更透過生活動線引導、用藥追蹤、鄰里關係化解與資源轉介，讓高齡者在熟悉的社區中真正「安定生活」。