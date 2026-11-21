沒有房產的獨居者，逐漸失智之後，還能在熟悉的社區中生活嗎？

八十六歲的蔡阿姨是菲律賓籍，四十幾年前來台做清潔工作，就此定居台北。她重聽，須戴助聽器，有輕度失智，反應比較慢；她每個月有低收入戶補助，但並不寬裕。沒有家人在台灣的她，獨自居住在崔媽媽基金會協助找到的租屋處。

蔡阿姨住在目前租屋處大約兩年，能夠自己外出購物、回診拿藥、參與教會活動，生活尚能自理。人際方面，她和管理員、鄰居互動良好，延緩了失智退化，經評估能繼續留在社區生活，不用進機構被照顧。她穩定繳租，去年年底順利完成續約時，「房東說我把房子打掃得很乾淨」她臉露驕傲神情笑著說。

房東賣屋 被迫另覓住所

對無房、獨居又老病的蔡阿姨，以及像蔡阿姨一樣的長者來說，搬家不是「把東西移過去」就好，從「房子」到「家」，需要許多努力。

更早之前，蔡阿姨長期租屋於中山區。前年房東無預警賣房，蔡阿姨被迫搬遷，卻因聽力不佳及高齡，找屋極困難，她曾因焦慮與精神狀況不佳，在路上跌倒兩次，其中一次路倒還送醫。找房過程中，蔡阿姨因為出現迷路、頭痛、喘等症狀，就醫經評估確認失智。

崔媽媽基金會社工師廖貽得回憶，找到蔡阿姨經濟可負擔房源後，為了讓她「住下來」，也必須關注她在居住安全、生活適應與醫療／社福資源的需求。

社工陪走 熟悉生活路線

廖貽得親自帶蔡阿姨把日常路線再重走一次，包括往返醫院、郵局、常去的自助餐店、便利商店等路線。也會適時扮演與鄰里、房東關係的協調者，例如剛入住時，蔡阿姨因重聽將鬧鐘調得極早，清晨四、五點就響，響很久吵到鄰居，廖貽得介入溝通，釐清阿姨早起的需求，協助將鬧鐘改為震動，才解決紛擾。廖貽得也與管理員（同時也是鄰居）建立溝通管道，管理員會留意阿姨進出，發現異狀隨即通報，形成在地保護網。

確診輕度失智的部分，也是社工積極陪同就醫才發現，後來順利銜接長照資源，申請居服員，陪伴阿姨例行就醫，提供部分生活照護。

高齡租屋 需求逐年攀升

「這兩年，高齡者來尋求協助的比率，已增加到我們弱勢服務比率的六成左右。」崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，崔媽媽基金會的租屋扶助對象原本是兒少、婦女、老人、身障等弱勢，但高齡者的增加很顯著，租屋往往伴隨獨特且複雜的需求，於是內部決定將「高齡居住支援服務」獨立出來，有專責社工提供系統性服務。

崔媽媽「社會住宅推動聯盟辦公室」主任林育如補充，專注於高齡居住支援不僅是因為看見眼前需求，更是從統計數據中發現，這是台灣無法迴避的未來議題。她說明，資料顯示，五十五到六十五歲年齡區間，無自有住宅的比率明顯增加，在未來的五到十年，這群人未來步入高齡後，市場上的無房、租屋高齡者數量將大幅膨脹。

面對這股即將引爆的高齡租屋海嘯，單靠民間組織的杯水車薪難以力挽狂瀾；政府唯有跳脫補貼思維，從政策根源整合社政與住宅體系，才能築起接住每一位長者的居住安全網。