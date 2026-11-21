長者到日照中心，吃飯有人盛飯、如廁有人攙扶，看似無微不至的照顧，卻可能加速長者功能退化。台大公衛學院助理教授游曉微與彰化縣衛生局合作，在九家日照中心導入「復能模式」，鼓勵長者自行完成生活事務，搭配物理、職能治療師指導，結果發現，不僅能維持肢體功能、改善認知能力，連長照車司機都相當有感，過去得費力搬運長者上下車，如今部分長者行動力改善，接送時間減半。

游曉微指出，傳統日照中心多由照服員代勞長者生活大小事，反而減少長者自主活動機會。彰化縣試辦「復能式日照」，鼓勵長者自行盛飯、打開保溫瓶，並透過彈力帶、瑜伽球等活動，訓練肌力及生活自理能力，從最初九家日照中心，擴展至全縣約一百家。

游曉微表示，物理治療師、職能治療師每月一次進入日照中心，與照服員共同規劃團體及個別復能活動，依長者身體狀況調整動作。復能不只是增加運動課程，更要翻轉照顧文化，讓長者從被動接受照顧轉為主動參與生活，並將照服員改稱「照服老師」，強調團隊平等合作。

不過，一名彰化縣日照中心從業人員指出，導入物理治療師及職能治療師，雖提高照護品質，但若無政府補助，日照中心無力聘用治療師，恐讓財務中斷。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，該縣每年長照經費約四十億元，聘用治療師並非難事，重點在建立照服員復能資格認證及支付誘因。

台大公衛學系教授陳雅美表示，配合長照三點○，明年各縣市均須落實日照復能模式，而中央目前也在研擬「日照復能手冊」，盼將彰化經驗推廣全國。