針對高齡租屋將帶來的挑戰，崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，政府應該是公共責任的帶頭承擔者，不應將高齡租屋問題丟給市場，更不能只對民間房東進行「發揮愛心」的道德喊話，「政府自己的社會住宅都不當愛心房東了，怎麼能苛求個別民間房東做愛心房東」？

呂秉怡建議，政府應提撥公有社宅房源，擴大「ＮＰＯ承租＋友善二房東」模式，提供長期穩定空間，民間專業則進駐提供生活動線引導、社區關係調解、用藥追蹤與社福長照等。

在社宅制度上也需要改良，呂秉怡建議取消現行十二年的搬遷年限，讓具自理能力的長者得持續續租至老，避免年限到了被迫搬遷時，長輩已經老到淪入租屋歧視，租房困難。

他提到，高齡者要在地安居，需要很多跨部門的合作，但目前政府部門常陷入「住宅歸都發局、服務歸社會局」的切割狀態，或可借鏡日本「住宅安全網法」，法定化跨局處溝通平台，整合住宅部門、社政部門、租賃業者與社福ＮＰＯ，搭配修繕補助、無障礙改裝與居家安全保險，提高租屋市場接納誘因與風險防護。

最後他提醒，政府必須超前布建預防，正視未來五至十年「無自有住宅長者急增」的趨勢，透過常態性的調查，或是像日前的獨老普查，更清晰描畫出未來的高齡居住樣貌，及早建立社區型預防性居住支援，而非僅著眼於重度失能後的機構安置。