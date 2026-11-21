崔媽媽基金會協助高齡弱勢者找屋並在社區安居的模式，幫助了許多弱勢的高齡者，但因為崔媽媽位於新北市，能協助的對象多限於雙北，這樣的模式有辦法複製，讓更多不同地區的非營利組織來做嗎？

答案是可以，服務並不困難，但前提是「屋源」。

崔媽媽「社會住宅推動聯盟辦公室」主任林育如說明，這個模式包括「找到適合租屋處」和「提供高齡居住支持服務」。後者圍繞著如何支援長輩在社區安定並好好住下來，包括三個面向：

「居住適應」，像是社工陪長輩走超市、醫院、清運垃圾動線，降低長輩在新環境的焦慮。

「居住安全」例如微型改造，提供居家適合的防滑與照明設施、電線整理、防止跌倒等等。

「居住生活支持」則是建構社區生活網，失智手鍊、緊急救援通報、連結共餐與日照中心，都是已經存在的可用資源。

「服務模式並不難複製，難的是屋源。」崔媽媽基金會執行長呂秉怡強調，屋源是一切的根本，有房東願意租給弱勢高齡者，後面的支援與服務才有意義。問題是，一般民間租屋市場，房東對高齡獨居者的排斥感極高，在崔媽媽根據輔助計畫的兩萬個房東樣本中，願意提供獨居弱勢長者看屋的機率僅有萬分之四十五，光看屋的如此困難，承租成功的機率更為渺茫。

崔媽媽因為長期做弱勢居住、友善二房東，相對容易找到適合的屋源，但能夠服務的量能還是很少，遠遠不及需求。如果要大量推廣，呂秉怡建議政府必須釋出更多公共住宅或社會住宅資源，並鼓勵非營利組織承租作為友善二房東，或是與包租代管業者合作，提供價格可負擔且空間穩定的環境。