台灣今年正式邁入超高齡社會，衛福部社家署今年起啟動為期兩年的「擴大獨老訪查」，原預計訪查七十萬名長者，經盤點後擴大至一二三萬餘人。截至十月底，已完成廿二萬餘人訪查，其中三成一為獨居長者，逾三千人屬於具「高度照顧需求」者。

根據內政部統計，截至今年十月，台灣六十五歲以上人口達四八二萬三七○九人，占總人口百分之廿點七九。為強化獨居長者生活安全，及早發掘經濟弱勢、無法自行準備三餐或缺乏照顧支持的長者，衛福部今年起展開地毯式訪查，依個案需求提供送餐、關懷訪視及相關福利資源。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，計畫預計動員約一點二萬名訪查員，訪查一二三萬一二二八名長者。截至十月底，已完成廿二萬餘人訪查，完訪率約百分之十八點三，其中確認七萬三八五人為獨居長者，占百分之三一。

若依需求程度分為四級，以第一級「輕度需求」最多，共三萬六一○一人，占百分之五一點三，這類長者生活大致能自理，僅需提供相關資訊；第二級一萬六六四五人，占百分之廿三點七；第三級一萬四四五三人，占百分之廿點五；第四級三一八六人，占百分之四點五，屬於最需要協助的高需求長者，也是後續需主動提供服務的重點對象。

尤詒君指出，目前訪查進度距離目標仍有相當差距，主要是計畫啟動初期，需時間招募及培訓訪員、串接死亡名冊，並整合地方資源。隨著相關準備工作逐步到位，預期明年訪查量能將大幅提升。目前也定期與各縣市政府開會，協助排除執行問題，加速訪查進度。

國內屢傳孤獨死案例，老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，新冠疫情後，老盟連續兩年調查獨居長者生活狀況，發現高達五成面臨社交孤立、與社會失去連結的困境，凸顯政府需主動走入家戶關懷的重要性。

張淑卿指出，老盟自二○二二年起推動「孤獨處方箋」計畫，以「客廳即據點」為理念，培訓社區中高齡志工走入獨居長者家中，依個人生活習慣安排活動，每周至少兩次電話問安、每月至少兩次到宅關懷，透過陪伴遊戲、種菜或協助行動不便長者外出，讓長者重新建立社會連結，找回生活樂趣。