60多歲陳先生頸部冒出腫塊，持續發燒，夜間盜汗，上網詢問AI，綜合年齡、症狀等因素，答案指向淋巴瘤。他趕緊至醫院血液腫瘤科門診就醫，確診為瀰漫性大型B細胞淋巴瘤（DLBCL），接受化療及標靶等治療後，症狀緩解，以為痊癒，不料幾年後復發，所幸通過健保審核，獲得CAR-T細胞療法給付，身體已無異狀。

CAR-T細胞療法為瀰漫性大型B細胞淋巴瘤患者帶來新的治療曙光，而健保署2026年10月1日更擴大給付範圍，新增第二線CAR-T給付，適用於符合規定的第一線化學免疫治療難治性，或治療後12個月內復發之DLBCL及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，另須符合可接受自體造血幹細胞移植、身體狀況及相關檢查等條件。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長、中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃表示，台灣每年約新增3000名淋巴癌病例，其中瀰漫性大B細胞淋巴瘤占比最高，約占所有淋巴癌患者的40%至45%，屬有機會痊癒的淋巴癌。

臨床顯示，患者接受標準第一線免疫化學治療，約六至七成可達長期緩解，甚至治癒；剩下三至四成面臨第一線治療無效（原發難治性）或治療後復發等困境，人數約在450至600人，平均五年存活率僅有一成。

與傳統治療相較，CAR-T細胞療法整體治療反應率及存活率明顯較高。對第一線治療無效或治療後12個月內復發的合適病人，CAR-T已是NCCN指引推薦的第二線治療選項，具有長期緩解甚至治癒的潛力。葉士芃強調，這次健保將CAR-T療法從第三線治療提前至第二線治療，用於部分瀰漫性大B細胞淋巴瘤及高度惡性B細胞淋巴瘤成人病人，讓符合條件的病人有機會更早接受治療。

第二線CAR-T治療帶來新的治療機會，臨床上仍須留意相關副作用。健保給付設有嚴謹的病人條件與審查機制，須由醫療團隊完整評估，並經特殊專案審查核准。治療期間由具經驗的多專科團隊密切監測與處理，病人可及早與血液腫瘤科醫師討論，了解治療效益與風險，評估是否適合接受治療。葉士芃預估每年約近百名瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者受惠。

葉士芃提醒，瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者如發現第一線化療，如R-CHOP，反應不佳或有復發跡象，應盡早與血液腫瘤科醫師討論，把握黃金評估期。再者，接受CAR-T療法後，需定期回診，持續觀察疾病狀態，追蹤血球恢復、感染風險。若出現發燒、呼吸困難或意識變化等異常，應立即聯繫醫療團隊，必要時緊急就醫。