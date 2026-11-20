國際航空乘客體驗協會（APEX）19日在新加坡舉行年度頒獎典禮，長榮航空再獲國際肯定，除獲頒最高榮譽「2027全球五星級航空」外，也拿下「大中華區最佳機上網路」區域冠軍，一舉抱回兩項大獎。

APEX航空大獎評選涵蓋全球超過600家航空公司，根據逾百萬名旅客的實際搭乘回饋，並由獨立第三方機構審核，針對座椅舒適度、客艙服務、機上餐飲、娛樂系統及網路連線等五大指標進行評比，反映旅客對航空服務的實際體驗。

長榮航空表示，安全與服務始終是公司的核心價值，近年持續投入客艙硬體及數位服務升級，包括精進各機隊座椅設計與舒適度，提升機上無線網路連線品質及服務覆蓋率，並持續創新機上備品與餐飲，攜手國際品牌及星級餐飲團隊，提升不同艙等旅客的飛行體驗。

長榮航空今年也連續11年獲得SKYTRAX五星級航空公司肯定，並獲頒多項全球航空大獎，另獲「Travel + Leisure」評選為2026全球最佳國際線航空公司第1名。長榮航空表示，未來將持續投入機隊軟硬體更新，提升飛航安全與服務品質，為旅客打造更舒適的飛行體驗。