為推廣美國蔬果的多元風味與營養價值，興農（1712）集團旗下楓康超市，20日於東山店舉辦「美國月在楓康」發布會，攜手美國在台協會農業貿易辦事處及相關農產品協會，透過五星級主廚現場料理示範，展現美國蔬果豐富多元的料理方式，邀請消費者從產地、食材到餐桌，品味美國農產品的特色。

11月的美國大平洋彼岸，正是蘋果、西洋梨、洋蔥、馬鈴薯、青花菜、蘿美菜等蔬果盛產的季節，美國擁有極佳的地理環境與科技優勢，加上全自動化管理，蔬果的質與量皆為全世界之最。

然而，國人對於美國蔬果烹調方式與營養價值仍侷限在傳統印象中，為讓消費者重新認識美國蔬果的風味與營養價值，楓康超市特別推出「美國月在楓康」活動，將美國當季蔬果融入創意料理，透過多元烹調方式，展現美國蔬果豐富的風味與營養特色。

今天在東山店舉辦「美國月在楓康」的推廣活動，由楓康超市部協理林明圖、美國在台協會農業貿易辦事處總監姚望，以及美國西洋梨協會、華盛頓蘋果協會代表朱煥民共同出席。

並特別邀請五星級主廚阿隆師，現場示範多道美國蔬果創意料理，包括美國西洋芹炒牛肉、美國蘿美菜蘋果馬鈴薯沙拉、美國西洋梨佐可頌及美國紅石榴優格等，透過精緻料理讓消費者體驗美國蔬果的多元美味。

林明圖表示，楓康超市長期致力於提供消費者優質、多元的食材選擇，透過與國內外農業單位及產地組織合作，引進優質農產品，讓消費者能夠輕鬆選購不同產地的特色食材。

此次舉辦美國月活動，希望藉由美國蔬果的推廣，讓消費者認識更多元的食材特色，也透過料理示範，發掘美國蔬果在日常飲食中的不同應用。

姚望則表示，美國擁有豐富的農業資源，以及先進的農業科技，透過完善的栽培管理與產銷制度，提供市場品質穩定、多樣化的農產品。希望藉由此次與楓康超市合作，讓更多台灣消費者認識美國優質蔬果，了解不同食材的特色與營養，進一步拓展美國農產品在台灣市場的能見度。

除了料理體驗，楓康超市也推出限時優惠，今日於東山店祭出馬鈴薯一顆10元、美國宇宙脆蘋果一顆10元的排隊限量搶購價，吸引大批消費者排隊搶便宜。

此外，即日起至12月31日活動期間，消費者於楓康超市各門市購買指定美國蔬果，單筆消費滿百元即可享紅利點數五倍送優惠，買越多、累積點數越多，未來折抵消費也越划算。

楓康超市邀請消費者把握活動期間，將美國優質蔬果帶回家，從日常飲食中品味更多元的健康美味。

楓康超市表示，美國蔬果具有多樣化的品項及料理應用方式，例如蘋果可入菜、製作沙拉或甜點，馬鈴薯則適合燉煮、烘烤及製作沙拉，西洋梨除了直接食用，也能搭配麵包、起司及肉類料理。希望透過此次活動，打破消費者對美國蔬果的傳統印象，讓更多家庭將優質蔬果融入日常飲食。

楓康超市近幾年展店積極，在全台已有52家連鎖據點。目前已知，明年將在台中及北部再開出3家據點，營運版圖持續擴大。

楓康超市「美國月」今日熱鬧登場，推廣美國蔬果的多元風味與營養價值。記者宋健生／攝影